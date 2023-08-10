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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8023
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 20:28
#14566
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Цитата:
111:
все таки 130 кг

----Лично взвешивал ? Или придумал ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 20:30
#14567
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Что то сегодня плохо поднялось

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 20:31
#14568
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Цитата:
Гога:
Лично взвешивал ? Или придумал ?

Вообще то об этом сразу говорят те, кто их давал, чтоб на прогулку непохоже было
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