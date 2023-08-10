Отправлено: - 19:51

Vit:

Я покупатель и мне легче картой. Зп мне на карту и мне в лом идти в банк обналичивать

Цитата:Сейчас у тех кто работают легально,вообще нет проблем с оплатой,хоть QR,хоть картой.У себя в магазине переводы не принимал вообще никогда,приходили такие же люди,а как так без перевода,показывали им объясняли что такое QR.Кстати картой то же не очень удобно,гораздо проще и быстрее платить смартфоном,я привязал все карты в Google Pay и вообще забыл когда их доставал.