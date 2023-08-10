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Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет за товары и услуги по номеру телефона?
Даже если с чеком - нарушение. Кому запрещен денежный расчет за товары и услуги по номеру телефона?
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