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Этот безумный мирРубрика "Этот безумный мир"На жительницу Техаса во время стрижки газона на лужайке перед своим ранчо одновременно напали змея и ястреб.Точнее пролетающий ястреб выронил змею, которая упала на женщину. Обалдевшая змея обвилась вокруг руки женщины и начала ее кусать. В этот момент ястреб решил, что добычу стоило бы вернуть, и спикировал на женщину, впившись в змею и многострадальную руку своими когтями. Он несколько раз пытался сорвать с руки обвившуюся кольцами змею, нанося удары клювом, когтями и крыльями. В конце концов ястреб и змея продолжили свой совместный полет, а женщина осталась с израненной рукой и уникальными воспоминаниями.