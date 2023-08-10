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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 971 из 972«1...969970971972»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8023
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:57
#14551
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----И глядя на твои комменты , всегда вспоминаю фильм - ****Тупой и ещё тупее*** --- к чему бы ?? Не обьяснишь , велико мудрый во всех сферах жизни ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 18:52
#14552
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Цитата:
Гога:
Следи , но как зимой подмываться -

Предлагаешь не подмываться, а идти растертым от травы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 18:52
#14553
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Ну что ж, за работу, точнее уже сделал ее только что

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 18:53
#14554
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Третью лавочку решил ставить сюда, ох и тяжелая же она..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 18:54
#14555
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Приволок еле как, все таки 130 кг по земле тащить, не пушинка

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 18:55
#14556
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Вот так предварительно ставлю

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 18:57
#14557
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Протаскиваю палку.
Основная защита от покатывания этой массы лежит на ней, отрезаю кусочек

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 18:58
#14558
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Чтобы не повредить деревья, хотя лавка временная, ставлю вот так заборчик и стягиваю другую сторону

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 18:59
#14559
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С этой стороны вот так

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 19:00
#14560
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Моя вышла, сейчас поможет ее отмыть, перед покраской

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 19:00
#14561
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Ну а пока она моет там, я отмываю автомобиль

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 19:06
#14562
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Ну и любуемся видом сверху

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 19:07
#14563
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А теперь ждем пирог из вишни от моей кухарки

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 19:09
#14564
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Натираем замерзшее тесто

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28820
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 19:40
#14565
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Этот безумный мир





Рубрика "Этот безумный мир"На жительницу Техаса во время стрижки газона на лужайке перед своим ранчо одновременно напали змея и ястреб.Точнее пролетающий ястреб выронил змею, которая упала на женщину. Обалдевшая змея обвилась вокруг руки женщины и начала ее кусать. В этот момент ястреб решил, что добычу стоило бы вернуть, и спикировал на женщину, впившись в змею и многострадальную руку своими когтями. Он несколько раз пытался сорвать с руки обвившуюся кольцами змею, нанося удары клювом, когтями и крыльями. В конце концов ястреб и змея продолжили свой совместный полет, а женщина осталась с израненной рукой и уникальными воспоминаниями.
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