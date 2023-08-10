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≡ «Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась идти корпорация KIA в Костанайской области, стало известно на инвестфоруме
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47333
«Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась идти корпорация KIA в Костанайской области, стало известно на инвестфоруме
Отправлено: 10.08.23 - 12:24
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Форум проходил 3-4 августа в областном центре. Назывался солидно и всеобъемлюще - «Инвестиционный потенциал Костанайской области: приоритеты и возможности в условиях глобальной трансформации экономики».
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1322
Re: «Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась...
Отправлено: 10.08.23 - 12:24
#1
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Цитата:
Модератор форума, экономист Рахим ОШАКБАЕВ, комментируя выступления корейских участников, сказал, что скорее всего перед ними встанет проблема дефицита квалифицированных кадров.

Источник:

100 % у нас только могут сидя на диване считать чужие деньги!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12962
«Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась идти корпорация KIA в Костанайской области, стало известно на инвестфоруме
Отправлено: 10.08.23 - 13:00
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: 100 % у нас только могут сидя на диване считать чужие деньги!
Озвучьте мне хоть одно ПТУ где сегодня обучают рабочей профессии.? Например крановщик, сварщик, штукатур. Да теже строительство которые дома в трещинах.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Re: «Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась...
Отправлено: 10.08.23 - 13:26
#3
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------------Площадь участка -678,40 кв.м , площадь здания -96,981 кв. м ??? И смешно и горько . Где образование получали ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28804
Re: «Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась...
Отправлено: 10.08.23 - 13:42
#4
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Форум был без бункерного?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2458
Re: «Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась...
Отправлено: 10.08.23 - 16:14
#5
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Цитата:
Vit:
Озвучьте мне хоть одно ПТУ

Они всё те же, просто называются не ПТУ, а профессиональные лицеи.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12962
«Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась идти корпорация KIA в Костанайской области, стало известно на инвестфоруме
Отправлено: 10.08.23 - 16:59
#6
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Цитата:
saba:
Нету их когда я учился ( многие думают я в молодости не учился))) мы на дизельном проходили практику. На том самом где продали китайцам станки
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
«Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась идти корпорация KIA в Костанайской области, стало известно на инвестфоруме
Отправлено: 10.08.23 - 17:02
#7
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Цитата:
Vit:

----Ты 3 коммент прочел ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12962
«Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась идти корпорация KIA в Костанайской области, стало известно на инвестфоруме
Отправлено: 10.08.23 - 17:16
#8
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Цитата:
Гога:
Листал! Не нашёл. Че за 3 комент?. Если ты имеешь виду Марика? То мне на срать, он будет до посинения гнать русофобию . Ну он не любит нас. Без полезно там спорить.
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