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«Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась идти корпорация KIA в Костанайской области, стало известно на инвестфоруме
«Мы пойдем этим светлым путем с акиматом» - Куда собралась идти корпорация KIA в Костанайской области, стало известно на инвестфоруме
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