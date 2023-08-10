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≡ Учёт кошек и собак: участковые не будут ходить по квартирам для выявления незарегистрированных животных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47333
Учёт кошек и собак: участковые не будут ходить по квартирам для выявления незарегистрированных животных
Отправлено: 10.08.23 - 15:19
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В пресс-службе комитета не смогли разъяснить, как именно будут выявлять не поставленных на учёт животных. Но отметили, что могут быть два повода для возбуждения дела об административном правонарушении.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4922
Re: Учёт кошек и собак: участковые не будут ходить по квартирам...
Отправлено: 10.08.23 - 15:19
#1
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блин, они реально там сидят курят по очереди: вчера - участковые будут ходить и суммы штрафов; сегодня - никто не будет ходить.
Дедушка Крылов - был провидцем!!!!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12962
Re: Учёт кошек и собак: участковые не будут ходить по квартирам...
Отправлено: 10.08.23 - 16:36
#2
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Цитата:
Алиса:

Не помню кто такой Крылов) но за то смотрите какие у него глаза. Вау. А лапы. Он же топ модель. Лапы приготовил на всякий случай .
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4922
Учёт кошек и собак: участковые не будут ходить по квартирам для выявления незарегистрированных животных
Отправлено: 10.08.23 - 16:56
#3
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Цитата:
Vit:
Не помню кто такой Крылов)

умный дядька был)))про власть имущих своего времени басни писал - чем очень их бесил - а оказалось актуально на все времена. Например, очень известную "Лебедь. Щука и рак." в школе в начальных классах учили все)))

а кошак на фотке красавчик)))
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