Отправлено: - 16:56

Vit:

Не помню кто такой Крылов)

Цитата:умный дядька был)))про власть имущих своего времени басни писал - чем очень их бесил - а оказалось актуально на все времена. Например, очень известную "Лебедь. Щука и рак." в школе в начальных классах учили все)))а кошак на фотке красавчик)))