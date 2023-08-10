Отправлено: - 15:13

Гога:

Там хорошо, но мыть попу неудобно, в

Цитата:А что, ты везде видишь биде или попомойники?С ними тоже напряг, отнюдь не везде они есть, что составляет огромную проблему.Бумагой то размазывают только дети по моему, остальные то моют попу, как ты с размазанной то пойдешь?В том то и дело, я по моему этого еще не видел даже в супермаркетах, чтоб была попомойка..