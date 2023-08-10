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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 970 из 971«1...968969970971»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:03
#14536
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О, ну все, переход на новую страницу
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:09
#14537
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Цитата:
Vit:
Ты задолбал своими унитазами.

---Ничего , терпи - он скоро поделится ***Я заезжаю в шаурмячную, там все нормально, как нибудь сфотаю..**. Или более интересная тема ---**Там хорошо, но мыть попу неудобно, впрочем конечно с баклажкой даже удобней в поле, даже зимой пробовал как то на трассе..То еще наслаждение..**---И личным опытом поделится -скоро зима . :lol: ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:13
#14538
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Цитата:
Гога:
Там хорошо, но мыть попу неудобно, в

А что, ты везде видишь биде или попомойники?
С ними тоже напряг, отнюдь не везде они есть, что составляет огромную проблему.
Бумагой то размазывают только дети по моему, остальные то моют попу, как ты с размазанной то пойдешь?
В том то и дело, я по моему этого еще не видел даже в супермаркетах, чтоб была попомойка..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12962
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:18
#14539
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Цитата:
111: Бумагой то размазывают только дети по моему, остальные то моют попу, как ты с размазанной то пойдешь? В том то и дело, я по мое
Вот поэтому я в поле сяду )
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26005
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:26
#14540
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Цитата:
111:
но вот мой например,

Ведёрко, что ли?... :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:34
#14541
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Цитата:
drakon:
Ведёрко, что ли?.

Вот же, попомойка висит или как там ее, подмывайка в том числе и для женщин.
Дома то если ее нет даже, можно и в ванной подмыть все..
И она не должна быть отдельно..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:45
#14542
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Цитата:
111:
подмывайка в том числе и для женщин.

----Тебе осталось только про позы Камасутры твои любимые рассказать --
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:47
#14543
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:52
#14544
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Цитата:
111:

----А 121 фонтан --- задело ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:57
#14545
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Цитата:
Гога:
Тебе осталось только про позы Камасутры

Считаешь что следить за личной гигиеной, это своего рода Камасутра?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:58
#14546
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Цитата:
Гога:
121 фонтан

Что за 121й?
По моему серия квартир такая есть.
У меня кстати тоже 121я, как эта, что на детском мире продают покрашенный



[Исправлено: 111, 10.08.2023 - 16:00]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:44
#14547
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Цитата:
111:
Что за 121й?

----Ты сколько букв читаешь в комментах ? Ведь ясно написано - 121 фонтан .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:49
#14548
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---Прикольно , когда тут на комменты отвечают - ***Моя твоя не понимай.. Наверное это у этих индивидуумов в крови , делать вид ,что не понимают , когда им это невыгодно..**
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:50
#14549
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Цитата:
111:
По моему серия квартир такая есть.

----Даже тут --- не квартир , а домов .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8022
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:54
#14550
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Цитата:
111:
Считаешь что следить за личной гигиеной,

----Следи , но как зимой подмываться ---- оставь при себе .Не все и не всегда надо писать . Но тебе этого не понять .
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Страница 970 из 971«1...968969970971»
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