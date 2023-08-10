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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:03
О, ну все, переход на новую страницу
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:09
Цитата:
---Ничего , терпи - он скоро поделится ***Я заезжаю в шаурмячную, там все нормально, как нибудь сфотаю..**. Или более интересная тема ---**Там хорошо, но мыть попу неудобно, впрочем конечно с баклажкой даже удобней в поле, даже зимой пробовал как то на трассе..То еще наслаждение..**---И личным опытом поделится -скоро зима .
Vit:
Ты задолбал своими унитазами.
Ты задолбал своими унитазами.
---Ничего , терпи - он скоро поделится ***Я заезжаю в шаурмячную, там все нормально, как нибудь сфотаю..**. Или более интересная тема ---**Там хорошо, но мыть попу неудобно, впрочем конечно с баклажкой даже удобней в поле, даже зимой пробовал как то на трассе..То еще наслаждение..**---И личным опытом поделится -скоро зима .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:13
Цитата:
А что, ты везде видишь биде или попомойники?
С ними тоже напряг, отнюдь не везде они есть, что составляет огромную проблему.
Бумагой то размазывают только дети по моему, остальные то моют попу, как ты с размазанной то пойдешь?
В том то и дело, я по моему этого еще не видел даже в супермаркетах, чтоб была попомойка..
Гога:
Там хорошо, но мыть попу неудобно, в
Там хорошо, но мыть попу неудобно, в
А что, ты везде видишь биде или попомойники?
С ними тоже напряг, отнюдь не везде они есть, что составляет огромную проблему.
Бумагой то размазывают только дети по моему, остальные то моют попу, как ты с размазанной то пойдешь?
В том то и дело, я по моему этого еще не видел даже в супермаркетах, чтоб была попомойка..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12962
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:18
Цитата:
111: Бумагой то размазывают только дети по моему, остальные то моют попу, как ты с размазанной то пойдешь? В том то и дело, я по моеВот поэтому я в поле сяду )
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26005
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:26
Цитата:
Ведёрко, что ли?...
111:
но вот мой например,
но вот мой например,
Ведёрко, что ли?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:34
Цитата:
Вот же, попомойка висит или как там ее, подмывайка в том числе и для женщин.
Дома то если ее нет даже, можно и в ванной подмыть все..
И она не должна быть отдельно..
drakon:
Ведёрко, что ли?.
Ведёрко, что ли?.
Вот же, попомойка висит или как там ее, подмывайка в том числе и для женщин.
Дома то если ее нет даже, можно и в ванной подмыть все..
И она не должна быть отдельно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:45
Цитата:
----Тебе осталось только про позы Камасутры твои любимые рассказать --
111:
подмывайка в том числе и для женщин.
подмывайка в том числе и для женщин.
----Тебе осталось только про позы Камасутры твои любимые рассказать --
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:47
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:52
Цитата:
----А 121 фонтан --- задело ?
111:
----А 121 фонтан --- задело ?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:57
Цитата:
Считаешь что следить за личной гигиеной, это своего рода Камасутра?
Гога:
Тебе осталось только про позы Камасутры
Тебе осталось только про позы Камасутры
Считаешь что следить за личной гигиеной, это своего рода Камасутра?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 15:58
Цитата:
Что за 121й?
По моему серия квартир такая есть.
У меня кстати тоже 121я, как эта, что на детском мире продают покрашенный
[Исправлено: 111, 10.08.2023 - 16:00]
Гога:
121 фонтан
121 фонтан
Что за 121й?
По моему серия квартир такая есть.
У меня кстати тоже 121я, как эта, что на детском мире продают покрашенный
[Исправлено: 111, 10.08.2023 - 16:00]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:44
Цитата:
----Ты сколько букв читаешь в комментах ? Ведь ясно написано - 121 фонтан .
111:
Что за 121й?
Что за 121й?
----Ты сколько букв читаешь в комментах ? Ведь ясно написано - 121 фонтан .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:49
---Прикольно , когда тут на комменты отвечают - ***Моя твоя не понимай.. Наверное это у этих индивидуумов в крови , делать вид ,что не понимают , когда им это невыгодно..**
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:50
Цитата:
----Даже тут --- не квартир , а домов .
111:
По моему серия квартир такая есть.
По моему серия квартир такая есть.
----Даже тут --- не квартир , а домов .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 16:54
Цитата:
----Следи , но как зимой подмываться ---- оставь при себе .Не все и не всегда надо писать . Но тебе этого не понять .
111:
Считаешь что следить за личной гигиеной,
Считаешь что следить за личной гигиеной,
----Следи , но как зимой подмываться ---- оставь при себе .Не все и не всегда надо писать . Но тебе этого не понять .
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