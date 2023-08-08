Отправлено: - 20:01

Vit:

Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))

Цитата:Спрос на жилье резко поднялся, когда россияне нахлынули, так что он в шоколаде.