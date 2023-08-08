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Определена средняя зарплата в Казахстане
Определена средняя зарплата в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47328
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 08.08.23 - 19:56
"Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 17,1 процента (без учета инфляции. - Прим.), в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличение на 1,2 процента", - отметили в Бюро нацстатистики.
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Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 08.08.23 - 19:56
Цитата:
Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))
Однако в некоторых сферах наблюдается снижение уровня зарплаты.Цитата:
услуг по проживанию и питанию – на 2,6 процента
Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17962
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 08.08.23 - 20:01
Цитата:
Спрос на жилье резко поднялся, когда россияне нахлынули, так что он в шоколаде.
Vit:
Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))
Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))
Спрос на жилье резко поднялся, когда россияне нахлынули, так что он в шоколаде.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4455
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 08.08.23 - 20:20
Цитата:
Судя по фото: - как кушал, так и кушает.
Vit:
стал меньше кушать
стал меньше кушать
Судя по фото: - как кушал, так и кушает.
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 01:03
Цифры одно - а по жизни все не так .
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 01:07
Медианное значение зарплаты в стране во втором квартале 2023 года составило 240 779 тенге.----------Интересно , сколько получают продавцы , грузчики , дворники и т.д.???
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 01:09
Чиновникам верить - себя не уважать
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 09:21
Цитата:
Кто учился и имеет профессию и не лодырничают получают не менее 500 000 тенге! Сравните лучше пенсию Россиян и Казахстанцев!
Гога:
Медианное значение зарплаты в стране во втором квартале 2023 года составило 240 779 тенге.----------Интересно , сколько получают продавцы , грузчики , дворники и т.д.??
Медианное значение зарплаты в стране во втором квартале 2023 года составило 240 779 тенге.----------Интересно , сколько получают продавцы , грузчики , дворники и т.д.??
Кто учился и имеет профессию и не лодырничают получают не менее 500 000 тенге! Сравните лучше пенсию Россиян и Казахстанцев!
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 09:23
Цитата:
Почему не ушёл на фронт добровольцем?
Гога:Цифры одно - а по жизни все не так .
Почему не ушёл на фронт добровольцем?
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 09:27
Цитата:
по 100 000 по любому квартиранты оплачивают...и спрос на вторичку не падает..
Vit:Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))
по 100 000 по любому квартиранты оплачивают...и спрос на вторичку не падает..
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 10:54
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Кто учился и имеет профессию и не лодырничают получают не менее 500 000 тенге!Я больше скажу. Такие професии как сварщик, моторист, автоэлектрик, механизатор- комбайнёр. Получают больше. Но такие профессии современым женщинам , форумчанкам, не нужны) Гога, грузчик если не алкаш за день бригадой два а то и три вагона разгружают. Сколько в день не скажу( говорят нельзя чужие деньги считать, а то свих не будет) Там супер норм, но работа сами понимаете. Тяжёлая.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1094
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 10.08.23 - 10:17
Преподаватель в институте, мой родственник 160 тыс, ну иногда, если часов нагребет, на двести с хвостиком набирает, сосед сварщик на фабрике 180, газовщики на районе работают, пацаны по 120 на руки и могу до вечера перечислять
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 10.08.23 - 10:54
Цитата:
Дантист:Ваши знакомые не в той сфере крутятся. Рабочии професии можно хорошо заробатывать. Сварщик как вы говорите 180 это не сварщик а лентяй. Таких зп даже в ох не найдешь.
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 10.08.23 - 10:57
Цитата:
Конечно работа не фонтан. У сварщиков. Но! Кто на что учился, как любит говорить канада. Хочешь деньги работай.
Дантист:
Конечно работа не фонтан. У сварщиков. Но! Кто на что учился, как любит говорить канада. Хочешь деньги работай.
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