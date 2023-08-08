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≡ Определена средняя зарплата в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47328
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 08.08.23 - 19:56
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"Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 17,1 процента (без учета инфляции. - Прим.), в реальном выражении (с учетом инфляции) увеличение на 1,2 процента", - отметили в Бюро нацстатистики.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12954
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 08.08.23 - 19:56
#1
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Цитата:
Однако в некоторых сферах наблюдается снижение уровня зарплаты.
Цитата:
услуг по проживанию и питанию – на 2,6 процента

Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17962
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 08.08.23 - 20:01
#2
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Цитата:
Vit:
Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))

Спрос на жилье резко поднялся, когда россияне нахлынули, так что он в шоколаде.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4455
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 08.08.23 - 20:20
#3
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Цитата:
Vit:
стал меньше кушать


Судя по фото: - как кушал, так и кушает.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 01:03
#4
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Цифры одно - а по жизни все не так .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 01:07
#5
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Медианное значение зарплаты в стране во втором квартале 2023 года составило 240 779 тенге.----------Интересно , сколько получают продавцы , грузчики , дворники и т.д.???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 01:09
#6
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Чиновникам верить - себя не уважать
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1321
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 09:21
#7
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Цитата:
Гога:
Медианное значение зарплаты в стране во втором квартале 2023 года составило 240 779 тенге.----------Интересно , сколько получают продавцы , грузчики , дворники и т.д.??

Кто учился и имеет профессию и не лодырничают получают не менее 500 000 тенге! Сравните лучше пенсию Россиян и Казахстанцев!
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1321
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 09:23
#8
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Цитата:
Гога:Цифры одно - а по жизни все не так .

Почему не ушёл на фронт добровольцем?
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1321
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 09:27
#9
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Цитата:
Vit:Марик статистика говорит ты стал меньше кушать и дешевле квартиры сдавать. Правда или нет?))

по 100 000 по любому квартиранты оплачивают...и спрос на вторичку не падает..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12954
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 09.08.23 - 10:54
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Кто учился и имеет профессию и не лодырничают получают не менее 500 000 тенге!
Я больше скажу. Такие професии как сварщик, моторист, автоэлектрик, механизатор- комбайнёр. Получают больше. Но такие профессии современым женщинам , форумчанкам, не нужны) Гога, грузчик если не алкаш за день бригадой два а то и три вагона разгружают. Сколько в день не скажу( говорят нельзя чужие деньги считать, а то свих не будет) Там супер норм, но работа сами понимаете. Тяжёлая.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1094
Re: Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 10.08.23 - 10:17
#11
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Преподаватель в институте, мой родственник 160 тыс, ну иногда, если часов нагребет, на двести с хвостиком набирает, сосед сварщик на фабрике 180, газовщики на районе работают, пацаны по 120 на руки и могу до вечера перечислять
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12954
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 10.08.23 - 10:54
#12
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Цитата:
Дантист:
Ваши знакомые не в той сфере крутятся. Рабочии професии можно хорошо заробатывать. Сварщик как вы говорите 180 это не сварщик а лентяй. Таких зп даже в ох не найдешь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12954
Определена средняя зарплата в Казахстане
Отправлено: 10.08.23 - 10:57
#13
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Цитата:
Дантист:

Конечно работа не фонтан. У сварщиков. Но! Кто на что учился, как любит говорить канада. Хочешь деньги работай.
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