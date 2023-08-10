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А на что вы потратили 624 млн тенге? Антикоррупционная служба проверяет, что делали ФК «Тобол» и ПК «Аят» во время пандемии
А на что вы потратили 624 млн тенге? Антикоррупционная служба проверяет, что делали ФК «Тобол» и ПК «Аят» во время пандемии
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