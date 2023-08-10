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≡ А на что вы потратили 624 млн тенге? Антикоррупционная служба проверяет, что делали ФК «Тобол» и ПК «Аят» во время пандемии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47328
А на что вы потратили 624 млн тенге? Антикоррупционная служба проверяет, что делали ФК «Тобол» и ПК «Аят» во время пандемии
Отправлено: 10.08.23 - 10:15
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Расследование идет по ч. 4 п.3 ст. 361 УК РК («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до 7 лет.
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О
§ ОГПУ
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
33
Re: А на что вы потратили 624 млн тенге? Антикоррупционная...
Отправлено: 10.08.23 - 10:15
#1
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Уфф... опять, Хто этого начальника от спорта курировать?! А?! Аким то в дубаях скрылся в песке там сидит, ну заместитель то тут пока? За филейные части и в кутузку
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