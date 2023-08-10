Re: А на что вы потратили 624 млн тенге? Антикоррупционная...

Отправлено: - 10:15

Уфф... опять, Хто этого начальника от спорта курировать?! А?! Аким то в дубаях скрылся в песке там сидит, ну заместитель то тут пока? За филейные части и в кутузку