Re: Проблемы с доступом к сервисам "Яндекс" возникли у...

Отправлено: - 07:04

Такое замудренное объяснение, что без бутылки не разберёшься! Начали с такси, потом сервисы, потом оперативно-розыскные, все смешали, а кто отключал и по какой причине так и непонятно.