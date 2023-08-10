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≡ Проблемы с доступом к сервисам "Яндекс" возникли у казахстанцев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47327
Проблемы с доступом к сервисам "Яндекс" возникли у казахстанцев
Отправлено: 10.08.23 - 07:04
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Казахстанцы испытывают проблемы с доступом к сервисам "Яндекс", у пользователей сети оказались недоступны поисковик и электронная почта. В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности прокомментировали ситуацию.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1093
Re: Проблемы с доступом к сервисам "Яндекс" возникли у...
Отправлено: 10.08.23 - 07:04
#1
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Такое замудренное объяснение, что без бутылки не разберёшься! Начали с такси, потом сервисы, потом оперативно-розыскные, все смешали, а кто отключал и по какой причине так и непонятно.
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