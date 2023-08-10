Фонтан "Театральный"Музыкальный фонтан - настоящая визитная карточка Краснодара. Это самый высокий фонтан на Юге России. Центральная струя фонтана достигает 28 метров. Работу фонтана обеспечивает специальная станция, расположенная на глубине 4 метров. Он не имеет чаши, по типу является плоскостным или «сухим», то есть никак не выдает своего присутствия и бьет прямо из земли. Подобное конструкторское решение обеспечивает расширение полезного пространства на площади: в выключенном состоянии он никак не мешает передвижению прохожих, различным массовым и развлекательным мероприятиям. Насладиться великолепным водным шоу можно по выходным и праздничным дням. Танцующий водный комплекс начинает функционировать в середине весны и завершает уже ближе к ноябрю. Днем среди серебристых, пенистых потоков бегает детвора и все желающие освежиться в летний зной. С наступлением вечера посетителей становится значительно больше: постепенно зажигается подсветка. С началом шоу-программы включаются скрытые динамики: «танец» проходит под знаменитые классические произведения. Струи подсвечиваются как отдельно, так и все вместе, причем мерцают водозащитные фонари в такт звучащей мелодии. Длится шоу до 2,5 часов.
Поющий каскадный фонтан "Аврора"Фонтанный комплекс возле кинотеатра "Аврора" представляет собой плоскостной фонтан и каскад из трех чаш по центру аллеи. Работа фонтанов проходит по расписанию, которое формируют согласно праздникам, выходным, также учитываются погодные условия. Фонтаны великолепно смотрятся в вечерних огнях. Музыкальное сопровождение состоит из 15 мелодий. Предпочтение было отдано классическим композициям Иоганна Штрауса, Георгия Свиридова, Петра Чайковского.
=---------Фонтан «Роза ветров» По кругу компаса написаны столицы олимпийских игр, включая будущую олимпийскую столицу Сочи. Этот фонтан относится к «сухим». Он представляет собой водяные струи, исходящие из-под земли не в чашу бассейна, а на тротуар, где изображена роза ветров, и туда же уходящие без открытого бассейна. Диаметр фонтана составляет 5,6 метра, максимальная высота центральной струи — 4 метра. «Роза ветров» работает в динамическом режиме и имеет более двадцати водных эффектов, которые плавно сменяют друг друга. С наступлением темного времени суток автоматически включается семицветная RGB-подсветка всего фонтанного комплекса.
Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать