Отправлено: - 00:40

111:

К сожалению у тех же собак этого нет и не будет.

Цитата:алкоголизма? так они ж не дебилы, способны отличить ... от трамвайной ручки. это хомо сапиенс долбозвон недалёкий, а прочие животные с головой ой как дружат.