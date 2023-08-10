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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 00:02
#14491
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Вот так вытащили простыню с машины и начали тоже таскать

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 00:03
#14492
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Тут работают топором

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 00:06
#14493
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В общем натянули проволоку таким вот ключом..



Ну и вернулись где то к 23.00, пока нагуляешься с соседями в нашей деревне..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 00:07
#14494
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Вот так вот нам пригодились скамейки, которые раздал акимат..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17961
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 00:07
#14495
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Цитата:
111:
Тут работают топором

У тебя план по количеству сообщений? Дневную норму надо выполнить? Ну нафига это здесь? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 00:27
#14496
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Цитата:
maxsaf:
Ну нафига это здесь?

Топор?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
117
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 00:40
#14497
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Цитата:
111:
К сожалению у тех же собак этого нет и не будет.

алкоголизма? так они ж не дебилы, способны отличить ... от трамвайной ручки. это хомо сапиенс долбозвон недалёкий, а прочие животные с головой ой как дружат.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28780
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 00:58
#14498
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Цитата:
Карачун:
так они ж не дебилы, способны отличить

У собак кстати тоже есть и больные и на всю голову дебилы..
Человек их делал по своему подобию..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 01:05
#14499
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Цитата:
111:

---Это просто в микрорайоне . А в центре - поющие фонтаны .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 01:11
#14500
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Фонтан "Театральный"Музыкальный фонтан - настоящая визитная карточка Краснодара. Это самый высокий фонтан на Юге России. Центральная струя фонтана достигает 28 метров. Работу фонтана обеспечивает специальная станция, расположенная на глубине 4 метров. Он не имеет чаши, по типу является плоскостным или «сухим», то есть никак не выдает своего присутствия и бьет прямо из земли. Подобное конструкторское решение обеспечивает расширение полезного пространства на площади: в выключенном состоянии он никак не мешает передвижению прохожих, различным массовым и развлекательным мероприятиям. Насладиться великолепным водным шоу можно по выходным и праздничным дням. Танцующий водный комплекс начинает функционировать в середине весны и завершает уже ближе к ноябрю. Днем среди серебристых, пенистых потоков бегает детвора и все желающие освежиться в летний зной. С наступлением вечера посетителей становится значительно больше: постепенно зажигается подсветка. С началом шоу-программы включаются скрытые динамики: «танец» проходит под знаменитые классические произведения. Струи подсвечиваются как отдельно, так и все вместе, причем мерцают водозащитные фонари в такт звучащей мелодии. Длится шоу до 2,5 часов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 01:13
#14501
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 01:14
#14502
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 01:15
#14503
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 01:17
#14504
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Поющий каскадный фонтан "Аврора"Фонтанный комплекс возле кинотеатра "Аврора" представляет собой плоскостной фонтан и каскад из трех чаш по центру аллеи. Работа фонтанов проходит по расписанию, которое формируют согласно праздникам, выходным, также учитываются погодные условия. Фонтаны великолепно смотрятся в вечерних огнях. Музыкальное сопровождение состоит из 15 мелодий. Предпочтение было отдано классическим композициям Иоганна Штрауса, Георгия Свиридова, Петра Чайковского.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8002
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 10.08.23 - 01:22
#14505
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=---------Фонтан «Роза ветров» По кругу компаса написаны столицы олимпийских игр, включая будущую олимпийскую столицу Сочи. Этот фонтан относится к «сухим». Он представляет собой водяные струи, исходящие из-под земли не в чашу бассейна, а на тротуар, где изображена роза ветров, и туда же уходящие без открытого бассейна. Диаметр фонтана составляет 5,6 метра, максимальная высота центральной струи — 4 метра. «Роза ветров» работает в динамическом режиме и имеет более двадцати водных эффектов, которые плавно сменяют друг друга. С наступлением темного времени суток автоматически включается семицветная RGB-подсветка всего фонтанного комплекса.
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