Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной разметки в Костанае
На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной разметки в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать