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≡ На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной разметки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47326
На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной разметки в Костанае
Отправлено: 09.08.23 - 22:48
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Водитель, который закрасил двойную сплошную линию черной краской, пытался упростить въезд во двор частного дома. Но его застукал патруль.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17959
Re: На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной...
Отправлено: 09.08.23 - 22:48
#1
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Цитата:
 ст. 630 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений», - сообщили в полиции. - Санкция статьи предполагает штраф в размере 2 МРП

Что-то маловато по-моему. Повредить то можно по разному.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26004
На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной разметки в Костанае
Отправлено: 09.08.23 - 22:54
#2
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Цитата:
maxsaf:
Повредить то можно по разному.

А мужик, то ничего не попрелил... :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17959
На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной разметки в Костанае
Отправлено: 09.08.23 - 22:58
#3
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Цитата:
drakon:
А мужик, то ничего не повредил...

А в Германии бы ему чё за такое самоуправство было бы?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2113
На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной разметки в Костанае
Отправлено: 09.08.23 - 22:59
#4
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Цитата:
maxsaf:
А в Германии бы ему чё за такое самоуправство было бы?

Вручили бы велосипед. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17959
На 6 900 тенге оштрафовали мужчину за порчу дорожной разметки в Костанае
Отправлено: 09.08.23 - 23:02
#5
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Цитата:
Эл-починно:
Вручили бы велосипед.

Хаха, точно, без права пересесть обратно на автомобиль :lol:
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