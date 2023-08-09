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≡ «А если они упадут на ребенка!» - Футбольные ворота опрокинул ветер в Костанае. Кто должен их поднимать?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47326
«А если они упадут на ребенка!» - Футбольные ворота опрокинул ветер в Костанае. Кто должен их поднимать?
Отправлено: 09.08.23 - 22:40
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Во дворе между домами №№ 108, 108/1, 106 по ул. Маяковского и № 10 по ул. Чкалова упали ворота на футбольной площадке. К счастью, детей рядом не было. Об этом «НГ» вечером 8 августа сообщили жильцы дома.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17959
Re: «А если они упадут на ребенка!» - Футбольные ворота...
Отправлено: 09.08.23 - 22:40
#1
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Ворота изначально неправильно сделаны, у них основание слишком тоненькое и хлипкое.
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