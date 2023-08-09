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«А если они упадут на ребенка!» - Футбольные ворота опрокинул ветер в Костанае. Кто должен их поднимать?
«А если они упадут на ребенка!» - Футбольные ворота опрокинул ветер в Костанае. Кто должен их поднимать?
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