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≡ "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47324
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:07
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"Настоящий антиквариат и целая история нашей страны! 01 KZ", — пишет собственник уникального автомобиля, кстати, физическое лицо, резюмируя, что "сколько бы ни стоила такая машина, жизнь все равно дороже".
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1321
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 19:17
#15
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Цитата:
Автовладельцам предлагают купить Mercedes 600 SEL (Sonderschutz) GUARD B7, который, по словам автора объявления, принадлежал Нурсултану Назарбаеву.

Источник:

Неее...не катит..цвет кожи салона стрёмный...да и без техосмотра наверняка ездил..ходовку ни разу не чинил..)))
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