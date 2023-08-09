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≡ Мягче, чем просила прокурор - Приговор по делу об убийстве в Рудном огласили в СМУС Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47324
Мягче, чем просила прокурор - Приговор по делу об убийстве в Рудном огласили в СМУС Костанайской области
Отправлено: 09.08.23 - 13:27
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Приговор по делу Марата ЛЯШЕВА, обвиняемого в убийстве инвалида III группы по зрению Павла Белова, огласили сегодня, 9 августа. Ляшев признан виновным по статье об убийстве и по статье о причинении вреда здоровью.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12950
Re: Мягче, чем просила прокурор - Приговор по делу об убийстве в...
Отправлено: 09.08.23 - 13:27
#1
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Цитата:
Суд учел признание вины и раскаяние, назначив вам наказание по низшему пределу - 8 лет 6 месяцев

Если оно меня на улице порежит. Лешит моих детей папу . И ему дают за это 8 лет. А моих детей разных радостей,.
За убийство должно быть пожизненно без удо. Раз нету смертной казни.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4455
Re: Мягче, чем просила прокурор - Приговор по делу об убийстве в...
Отправлено: 09.08.23 - 13:34
#2
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8 лет за УБИЙСТВО человека, да ещё через ПЯТЬ лет можно выйти по УДО- фактически ПЯТЬ лет за УБИЙСТВО !!!
Да здравствует самое гуманный суд в мире !!!!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1321
Re: Мягче, чем просила прокурор - Приговор по делу об убийстве в...
Отправлено: 09.08.23 - 19:09
#3
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Цитата:
Vit:
Если оно меня на улице порежит. Лешит моих детей папу . И ему дают за это 8 лет. А моих детей разных радостей,

Что он вас убил,надо постараться! Необходимо бухать с ним..и что бы ваша сожительница спала с ним...
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