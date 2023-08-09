Отправлено: - 19:09

Vit:

Если оно меня на улице порежит. Лешит моих детей папу . И ему дают за это 8 лет. А моих детей разных радостей,

Цитата:Что он вас убил,надо постараться! Необходимо бухать с ним..и что бы ваша сожительница спала с ним...