Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47324
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:07
"Настоящий антиквариат и целая история нашей страны! 01 KZ", — пишет собственник уникального автомобиля, кстати, физическое лицо, резюмируя, что "сколько бы ни стоила такая машина, жизнь все равно дороже".
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3191
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:07
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:10
Он в колесах,КЗ давно весит. Я как то в флуде выкладывал фото . Непомню, вроде 200 лямов просили. Просто часто мониторю колёса. Там интересные машины выкладывают.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28758
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:13
Цитата:
Лучше тогда сразу купить танк
Технические характеристики и правда впечатляют: автомобиль выдерживает обстрел в упор из автомата Калашникова и снайперских винтовок, надежно защищен от подрыва взрывного устройства эквивалентом до 4 кг тротила непосредственно под днищем, встроенная система пожаротушения, защита от прострела бензобака, специальная конструкция, благодаря которой отверстия от пуль затягиваются сами собой, специальные покрышки ContInental CTS 265-40 R500, позволяющие уйти от погони
Лучше тогда сразу купить танк
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26003
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 12:18
Купить - себе, что ли?...
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 12:20
Цитата:
drakon:Давно пора. А то всё на опеле гоняешь. Мёрс гимор но красив.
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 12:23
Хотя для, вас европейцев машина средство для передвижения. А для нас казахстанцев это статус. Люди (дурилки) покупают в кредит на 5-7 лет.
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 12:29
Я согласен с одним милиордером. Он так сказал. Машину покупай только такую которую ты смог заработать за год. У нас же идиоты в кредит влезут на 7 лет. У меня были две машины. И я решил пойти дальше. Тупо не покупать машину. И я стал свободен от бензина, от налога. От СТО. Можно сказать я попал в рай) я свободен от всех проблем!!!!!!!!!.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4455
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 13:28
Цитата:
Купите: - что бы в Украину пару раз сьездить. Живим и невредимым вернётесь.
drakon:
Купить - себе, что ли?
Купить - себе, что ли?
Купите: - что бы в Украину пару раз сьездить. Живим и невредимым вернётесь.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1258
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 14:49
В спец гараже десяток таких было и есть. Ну может и проехало на нём этот человек пару раз. И что? Номера даже наши акимчики туда сюда келешуют. Так что никогда он его не продаст за 200 лямов. За 10 да,заберут. Надо его аблязову выкупить и сжеч
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 14:57
Цитата:
Сабыр:По любому Марик купит. У него выбора нету . В Россию путь закрыт , а тут Мёрс . Тема!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 28758
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 15:52
Цитата:
Я откажусь.
30-40 литров на сотню для меня очень дорого..
Vit:
, а тут Мёрс
, а тут Мёрс
Я откажусь.
30-40 литров на сотню для меня очень дорого..
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 17:27
Мониторю. Кабан всем нравится. Не пойму почему?. С двигателем 5-6 они кайфуют.? Ужас А тут ваще тяжёлый . Я мониторю и то аккуратно смотрю 2 литровый. Плюс коробка мутная. ) пришёл к выводу, корейца надо нового брать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6250
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 18:51
Моя машинка уже два дня троит, тресет всего не знаю в чем дело, свечи катушка исправны, может бензин плохой, попробую завтра подороже залить
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 32
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 19:03
Хороший тачан мерен рубль сорок бронированный, тем более если гансы его сами делали, такой же Шеварднадзе шкуру спас, только то что монопривод, проходимость никакая, а так сейчас особенно актуально на юге России, на "новых,старых" территориях у людей имеющих отношение к СВО, а нашей шелухе лексусы сойдут, кому они нужны, мелкие жулики пороха не нюхавшие
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать