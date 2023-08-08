Отправлено: - 23:26

Vit:

Блевотиной может задохнутся

maxsaf:

Так тут ночлежки есть, в ночлежках они и ночуют

111:

Все таки чем то отличаемся наверно от животных..

Цитата:вот и славно. пущай себе лежит.Цитата:ну, как таковых именно ночлежек в рудном нет. есть центр какой-то там адаптации. но синячьё туда не так чтобы сильно пускают, та эти "поциенты" и сами не горят желанием бо их там мыться заставляют и жрать, как не всякая "благополучная" семья может себе позволить, а пить не моги. ну что это за условия?! мУка одна а не жизнь! а им сейчас, сами понимаете, временно перекантоваться где-то надо, так как в их жилье ремонт, извольте видеть! вот теплокамеры до кучи с трубами обратно соберут, но это не точно, и у них почитай что новоселье будет.Цитата:разумеется. в основном тем, что некоторая часть полагает себя отличными от животных. в прочих аспектах отличий возможный минимум. возможный минимум - это ноль.