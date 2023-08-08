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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17955
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 23:05
#14461
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Цитата:
111:
Это пусть доказывают они, что люди.

А ты докажи, что ты сознательный гражданин слышащего государства, сообщи о бомжах куда следует, их приведут в порядок и вернут в общество ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28758
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 23:11
#14462
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Цитата:
maxsaf:
их приведут в порядок и вернут в общество ))

Почему ты думаешь что кто то вернет их в порядок и вернет в общество?
Они в порядке, и они в обществе, только в своем, как и все мы кстати.
У каждого свой порядок и свое общество.
Ну ты же не думаешь, что тебя и меня возьмут в общество олигархов или бывших президентов или их семей при нынешнем раскладе..
У нас тут свое общество.
Свой порядок, который Там между прочим, называется беспорядком..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
116
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 23:26
#14463
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Цитата:
Vit:
Блевотиной может задохнутся

вот и славно. пущай себе лежит.
Цитата:
maxsaf:
Так тут ночлежки есть, в ночлежках они и ночуют

ну, как таковых именно ночлежек в рудном нет. есть центр какой-то там адаптации. но синячьё туда не так чтобы сильно пускают, та эти "поциенты" и сами не горят желанием бо их там мыться заставляют и жрать, как не всякая "благополучная" семья может себе позволить, а пить не моги. ну что это за условия?! мУка одна а не жизнь! а им сейчас, сами понимаете, временно перекантоваться где-то надо, так как в их жилье ремонт, извольте видеть! вот теплокамеры до кучи с трубами обратно соберут, но это не точно, и у них почитай что новоселье будет.
Цитата:
111:
Все таки чем то отличаемся наверно от животных..

разумеется. в основном тем, что некоторая часть полагает себя отличными от животных. в прочих аспектах отличий возможный минимум. возможный минимум - это ноль.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12950
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 00:02
#14464
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Цитата:
Карачун: вот и славно. пущай себе .лежит.
Нужно помочь. Мы не знаем кто он? Может срыв. Времена смутные и трудные. Может это напился психолог?). Устал всех лечить и сорвался?

[Исправлено: Vit, 08.08.2023 - 23:13]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17955
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 00:16
#14465
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Цитата:
Vit:
Может это напился психолог?). Устал всех лечить и сорвался?

Да, кстати, видать устал он от форума - реже стал заглядывать :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 01:10
#14466
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Цитата:
111:
Сегодня выпиваю ряженку прям в магазине.. От нее говорят пива брать не хочется..

----Помогло ??
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
116
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 06:38
#14467
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Цитата:
Vit:
Нужно помочь.

конечно нужно, но это ж статья ук рк.
Цитата:
Vit:
Мы не знаем кто он? Может срыв. Времена смутные и трудные. Может это напился психолог?). Устал всех лечить и сорвался?

кто бы ни был и каковы бы ни были его мотивы, он утерял, что называется, человеческое лицо. "падающего" нужно если не толкать, то хотя бы не мешать падать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28758
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 10:10
#14468
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Цитата:
Гога:
Помогло ?

Помогло конечно.
Сегодня день четвертый.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28758
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 10:13
#14469
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Цитата:
Карачун:
некоторая часть полагает себя отличными от животных. в прочих аспектах отличий возможный минимум. возможный минимум - это ноль

Мало ли что они там полагают.
Уже одно это отличает их, человекусов, от животных.
Все таки у спившегося и брошенного бомжа есть дети, внуки, которые вполне хорошо и достойно живут и будут жить их потомки.
К сожалению у тех же собак этого нет и не будет.
А то, что будет, зависит от человекуса прежде всего, не от них самих..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:14
#14470
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Сегодня не купаются
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:16
#14471
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Разноцветные
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:20
#14472
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:21
#14473
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:22
#14474
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:23
#14475
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