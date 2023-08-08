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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 23:05
Цитата:
А ты докажи, что ты сознательный гражданин слышащего государства, сообщи о бомжах куда следует, их приведут в порядок и вернут в общество ))
111:
Это пусть доказывают они, что люди.
Это пусть доказывают они, что люди.
А ты докажи, что ты сознательный гражданин слышащего государства, сообщи о бомжах куда следует, их приведут в порядок и вернут в общество ))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 23:11
Цитата:
Почему ты думаешь что кто то вернет их в порядок и вернет в общество?
Они в порядке, и они в обществе, только в своем, как и все мы кстати.
У каждого свой порядок и свое общество.
Ну ты же не думаешь, что тебя и меня возьмут в общество олигархов или бывших президентов или их семей при нынешнем раскладе..
У нас тут свое общество.
Свой порядок, который Там между прочим, называется беспорядком..
maxsaf:
их приведут в порядок и вернут в общество ))
их приведут в порядок и вернут в общество ))
Почему ты думаешь что кто то вернет их в порядок и вернет в общество?
Они в порядке, и они в обществе, только в своем, как и все мы кстати.
У каждого свой порядок и свое общество.
Ну ты же не думаешь, что тебя и меня возьмут в общество олигархов или бывших президентов или их семей при нынешнем раскладе..
У нас тут свое общество.
Свой порядок, который Там между прочим, называется беспорядком..
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 116
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 23:26
Цитата:
вот и славно. пущай себе лежит.
Цитата:
ну, как таковых именно ночлежек в рудном нет. есть центр какой-то там адаптации. но синячьё туда не так чтобы сильно пускают, та эти "поциенты" и сами не горят желанием бо их там мыться заставляют и жрать, как не всякая "благополучная" семья может себе позволить, а пить не моги. ну что это за условия?! мУка одна а не жизнь! а им сейчас, сами понимаете, временно перекантоваться где-то надо, так как в их жилье ремонт, извольте видеть! вот теплокамеры до кучи с трубами обратно соберут, но это не точно, и у них почитай что новоселье будет.
Цитата:
разумеется. в основном тем, что некоторая часть полагает себя отличными от животных. в прочих аспектах отличий возможный минимум. возможный минимум - это ноль.
Vit:
Блевотиной может задохнутся
Блевотиной может задохнутся
вот и славно. пущай себе лежит.
Цитата:
maxsaf:
Так тут ночлежки есть, в ночлежках они и ночуют
Так тут ночлежки есть, в ночлежках они и ночуют
ну, как таковых именно ночлежек в рудном нет. есть центр какой-то там адаптации. но синячьё туда не так чтобы сильно пускают, та эти "поциенты" и сами не горят желанием бо их там мыться заставляют и жрать, как не всякая "благополучная" семья может себе позволить, а пить не моги. ну что это за условия?! мУка одна а не жизнь! а им сейчас, сами понимаете, временно перекантоваться где-то надо, так как в их жилье ремонт, извольте видеть! вот теплокамеры до кучи с трубами обратно соберут, но это не точно, и у них почитай что новоселье будет.
Цитата:
111:
Все таки чем то отличаемся наверно от животных..
Все таки чем то отличаемся наверно от животных..
разумеется. в основном тем, что некоторая часть полагает себя отличными от животных. в прочих аспектах отличий возможный минимум. возможный минимум - это ноль.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12950
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 00:02
Цитата:
[Исправлено: Vit, 08.08.2023 - 23:13]
Карачун: вот и славно. пущай себе .лежит.Нужно помочь. Мы не знаем кто он? Может срыв. Времена смутные и трудные. Может это напился психолог?). Устал всех лечить и сорвался?
[Исправлено: Vit, 08.08.2023 - 23:13]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 00:16
Цитата:
Да, кстати, видать устал он от форума - реже стал заглядывать
Vit:
Может это напился психолог?). Устал всех лечить и сорвался?
Может это напился психолог?). Устал всех лечить и сорвался?
Да, кстати, видать устал он от форума - реже стал заглядывать
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 01:10
Цитата:
----Помогло ??
111:
Сегодня выпиваю ряженку прям в магазине.. От нее говорят пива брать не хочется..
Сегодня выпиваю ряженку прям в магазине.. От нее говорят пива брать не хочется..
----Помогло ??
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 116
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 06:38
Цитата:
конечно нужно, но это ж статья ук рк.
Цитата:
кто бы ни был и каковы бы ни были его мотивы, он утерял, что называется, человеческое лицо. "падающего" нужно если не толкать, то хотя бы не мешать падать.
Vit:
Нужно помочь.
Нужно помочь.
конечно нужно, но это ж статья ук рк.
Цитата:
Vit:
Мы не знаем кто он? Может срыв. Времена смутные и трудные. Может это напился психолог?). Устал всех лечить и сорвался?
Мы не знаем кто он? Может срыв. Времена смутные и трудные. Может это напился психолог?). Устал всех лечить и сорвался?
кто бы ни был и каковы бы ни были его мотивы, он утерял, что называется, человеческое лицо. "падающего" нужно если не толкать, то хотя бы не мешать падать.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 10:10
Цитата:
Помогло конечно.
Сегодня день четвертый.
Гога:
Помогло ?
Помогло ?
Помогло конечно.
Сегодня день четвертый.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 10:13
Цитата:
Мало ли что они там полагают.
Уже одно это отличает их, человекусов, от животных.
Все таки у спившегося и брошенного бомжа есть дети, внуки, которые вполне хорошо и достойно живут и будут жить их потомки.
К сожалению у тех же собак этого нет и не будет.
А то, что будет, зависит от человекуса прежде всего, не от них самих..
Карачун:
некоторая часть полагает себя отличными от животных. в прочих аспектах отличий возможный минимум. возможный минимум - это ноль
некоторая часть полагает себя отличными от животных. в прочих аспектах отличий возможный минимум. возможный минимум - это ноль
Мало ли что они там полагают.
Уже одно это отличает их, человекусов, от животных.
Все таки у спившегося и брошенного бомжа есть дети, внуки, которые вполне хорошо и достойно живут и будут жить их потомки.
К сожалению у тех же собак этого нет и не будет.
А то, что будет, зависит от человекуса прежде всего, не от них самих..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:14
Сегодня не купаются
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:16
Разноцветные
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:20
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:21
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:22
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.08.23 - 17:23
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