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Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47324
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Отправлено: 09.08.23 - 11:55
Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, учет домашних животных ведут государственные ветеринарные организации, созданные при акиматах. Также его могут осуществлять частные предприниматели.
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Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 11:55
Кошек тоже надо чипировать. Не для кого секрет что банда котов любого домашнию собачку ушатает. Тем более у них двор поделён . Тут всё сложно. Там дворая опг развита и человеку не фиг туда суватся)
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 11:58
Ещё один "гениальный" способ выполнения полицией плана по сбору штрафов.
На дорогах у нас идеальный порядок, преступность и хулиганство на нулевом уровне, машины паркуются исключительно на стоянках, а не там, где газоны должны зеленеть, берега водоёмов содержатся в чистоте, никто не мусорит...
Осталась только одна возможность пополнять бюджет - за животин штрафы собирать.
...
Один плюс - с участковым можно будет познакомиться, когда "в гости" придёт". Да и он жителей на своём участке увидит.
На дорогах у нас идеальный порядок, преступность и хулиганство на нулевом уровне, машины паркуются исключительно на стоянках, а не там, где газоны должны зеленеть, берега водоёмов содержатся в чистоте, никто не мусорит...
Осталась только одна возможность пополнять бюджет - за животин штрафы собирать.
...
Один плюс - с участковым можно будет познакомиться, когда "в гости" придёт". Да и он жителей на своём участке увидит.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 1092
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 12:44
Многолетний опыт подсказывает мне, что никто этим заниматься не будет, тем более участковый. Так что познакомиться с ним вам не суждено. Но отчет конечно составят, только кто его будет перепроверять.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1462
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 12:55
с котами в этом плане проще, а так дежурь себе с 5 до 8 утра во дворах, собачки сами выведут своих хозяев на прогулку
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Отправлено: 09.08.23 - 13:11
Цитата:
Я уже "огорчился"...
Дантист:
Так что познакомиться с ним вам не суждено
Так что познакомиться с ним вам не суждено
Я уже "огорчился"...
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Отправлено: 09.08.23 - 13:15
Пусть хоть на шерсти не видно тату но в душе они , положенцы) . Короли двора. Где коты тусуются, там любая банда псов будет обходить стороной
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4455
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 13:45
Цитата:
Согласен с вами: - ни один участковый НЕ БУДЕТ возиться с вонючими котами и собаками.
Цитата:
Навряд ли: - самый лёгкий и безболезненный для адм. полиции способ пополнить казну и заодно пополнить личный карман - это штрафы для автолюбителей.
Машины и на другом конце- кошки, газоны, водоёмы, пьяницы и прочее - конечно авто важнее и нужнее для любого человека, для мужчины тем более.
Дантист:
закреплено за участковыми инспекторами, которые будут ходить по домам.
закреплено за участковыми инспекторами, которые будут ходить по домам.
Согласен с вами: - ни один участковый НЕ БУДЕТ возиться с вонючими котами и собаками.
Цитата:
Skeptic:
возможность пополнять бюджет
возможность пополнять бюджет
Навряд ли: - самый лёгкий и безболезненный для адм. полиции способ пополнить казну и заодно пополнить личный карман - это штрафы для автолюбителей.
Машины и на другом конце- кошки, газоны, водоёмы, пьяницы и прочее - конечно авто важнее и нужнее для любого человека, для мужчины тем более.
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Отправлено: 09.08.23 - 13:54
Цитата:
ACROS:После нефти штрафы на втором месте вроде по доходам. Хотя вроде должны быть заводы, параходы и производство всякое)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 616
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 16:36
"Алло, полиция! Срочно приезжайте по адресу *название улицы* *номер дома*!
У соседки кошка окотилась, так она не собирается котят на учёт ставить!!!"
Очередное цирковое представление от (или для) наших право"охранительных"
Браво!
Или такой вариант - разбойное нападение,но полицейских нет - они на обходе, собак считают поквартирно))
У соседки кошка окотилась, так она не собирается котят на учёт ставить!!!"
Очередное цирковое представление от (или для) наших право"охранительных"
Браво!
Или такой вариант - разбойное нападение,но полицейских нет - они на обходе, собак считают поквартирно))
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Отправлено: 09.08.23 - 17:02
Цитата:
Я не понятно написал?
"...На дорогах у нас идеальный порядок, преступность и хулиганство на нулевом уровне, машины паркуются исключительно на стоянках..."
За что автолюбителей штрафовать?
ACROS:
это штрафы для автолюбителей.
это штрафы для автолюбителей.
Я не понятно написал?
"...На дорогах у нас идеальный порядок, преступность и хулиганство на нулевом уровне, машины паркуются исключительно на стоянках..."
За что автолюбителей штрафовать?
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