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≡ Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47324
Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской области
Отправлено: 09.08.23 - 13:53
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Как сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области, несчастные случае произошли возле п. Кунай, в районе Б. Майлина и в Костанае, на базе отдыха "Мохито".
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4455
Re: Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской...
Отправлено: 09.08.23 - 13:53
#1
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Видать нету толку от СМС, рассылаемых руководством МЧС на сотовые телефоны о некупании в неположенных местах, впрочем один толк есть - прибыль хозяев сотовых компании на ровном месте.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
324
Re: Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской...
Отправлено: 09.08.23 - 15:14
#2
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Цитата:
Сейчас тело мужсчины ищут
Поправьте
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12948
Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской области
Отправлено: 09.08.23 - 15:29
#3
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Я свою смерть уже решил. Хочу утонуть как мой брат. Он меня встретит. А я к нему приду. В любом случаи мы будем вместе
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1258
Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской области
Отправлено: 09.08.23 - 15:30
#4
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Цитата:
Vit:
Хочу утонуть как мой брат

Да ну,тонуть страшно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28758
Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской области
Отправлено: 09.08.23 - 15:50
#5
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Цитата:
Vit:
Хочу утонуть как мой брат.

А если сердце стуканет, или авария?
Не получится исполнить мечту же?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12948
Три человека за два дня утонули на водоемах Костанайской области
Отправлено: 09.08.23 - 16:31
#6
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Цитата:
111:
Нет не получится. Тогда неюзнаю Цитата:
111:
Авария уже была. Врачи были в шоке. Не царапины. Потому что я знаю как я умру. Я пообещал. В страсти утону. И мы будем вместе.
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