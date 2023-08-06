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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26003
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 15:38
#8506
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Цитата:
Vit:
Ну у нас такие экзотические фрукты не продают

Должны, продавать, у вас. Это не авокадо... :lol: :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28758
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 17:56
#8507
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26003
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 18:13
#8508
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Интересно, к кому - приехали?
К нам? Опаздали.
Мы уже пообедали... :lol: :-P
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7986
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 18:26
#8509
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Цитата:
drakon:
Это не авокадо...

---А что ?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26003
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 20:32
#8510
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Цитата:
Гога:
---А что ?

Это - ещё не созревший плод
грецкого ореха... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 06.08.2023 - 20:34]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2457
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 20:47
#8511
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Цитата:
Vit:
Ну у нас такие экзотические фрукты не продают.

Вит пока ты болтаешься по странам ЕС, давно уже авокадо завезли, во все супермаркеты, из последних где я видел Норма в казахско-французском, Апельсин, возле Рахата. Я как то взял попробовать, но не понравилось, не моё.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2457
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 20:50
#8512
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Цитата:
drakon:
ещё не созревший плод грецкого ореха...

Я как то давно был в Ставрополье, у наших земляков в гостях, когда только переехали, в ничейной роще набили два мешка орехов, потом не знали куда девать, а теперь по смородине скучают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12948
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 21:09
#8513
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Цитата:
saba:
Да я ж пошутил. Конечно у нас щас все продаётся, и всё есть в супермаркетах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12948
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.08.23 - 21:10
#8514
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В Алматы тоже видел. Оказывают растут. Мы как то сидели отдыхали на лавочке и на нас зелёные орехи падают. Сначала не поняли, а потом увидили что птички их с брасывают с деревьев специально на асфальт)

[Исправлено: Vit, 06.08.2023 - 20:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28758
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.08.23 - 15:44
#8515
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26003
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.08.23 - 15:56
#8516
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Купили сегодня цветок. Хризантемы -
написано на чеке... :lol: :oops:
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