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111:

111:

Цитата:Нет не получится. Тогда неюзнаю Цитата:Авария уже была. Врачи были в шоке. Не царапины. Потому что я знаю как я умру. Я пообещал. В страсти утону. И мы будем вместе.