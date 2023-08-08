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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:15
Цитата:
Ваше не как они не решают. Кто хочет работать в Европе. Подают доки в посольство и наши чиновники к этому не кого отношение не имеют.
maxsaf:
Казахстанцам упростят легальное трудоустройство за рубежом.
Казахстанцам упростят легальное трудоустройство за рубежом.
Ваше не как они не решают. Кто хочет работать в Европе. Подают доки в посольство и наши чиновники к этому не кого отношение не имеют.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:17
Цитата:
maxsaf:А всё что они умеют делать. Это запретить и оштрафовать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:22
Цитата:
Наверное перестали штрафовать и запрещать - считай что помогли
Vit:
А всё что они умеют делать. Это запретить и оштрафовать.
А всё что они умеют делать. Это запретить и оштрафовать.
Наверное перестали штрафовать и запрещать - считай что помогли
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 22:53
Цитата:
Да эта фишка бывшего, он там что то мутит по ядерке, все обида за то, что нобелевку не дали, вот и отмывает с товарищами казахские деньги еще на той волне.
И это можно будет делать вечно.
maxsaf:
Почему-то эта новость в казахстанских
Почему-то эта новость в казахстанских
Да эта фишка бывшего, он там что то мутит по ядерке, все обида за то, что нобелевку не дали, вот и отмывает с товарищами казахские деньги еще на той волне.
И это можно будет делать вечно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 23:52
Цитата:
Т.е. все надежды на деда? В 91-м тебе был 21 год, т.е. вполне себе половозрелый мальчик Мереке Тулепов мечтает, чтобы его дед с оружием в руках (оружием, неизвестно откуда взятым) пошёл защищать свою страну от кого? Кто-то на неё напал?
111:
Он бы взял оружие и пошел защищать свою страну еще в 1991м
Он бы взял оружие и пошел защищать свою страну еще в 1991м
Т.е. все надежды на деда? В 91-м тебе был 21 год, т.е. вполне себе половозрелый мальчик Мереке Тулепов мечтает, чтобы его дед с оружием в руках (оружием, неизвестно откуда взятым) пошёл защищать свою страну от кого? Кто-то на неё напал?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 00:44
Цитата:
----Это не фишка , а лжедемократия в действии .
111:
Да эта фишка бывшего
Да эта фишка бывшего
----Это не фишка , а лжедемократия в действии .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 00:46
Цитата:
-----------Совершенно так - друзья из Германии давно об этом писали . Там публикуют только то , что выгодно властям .
Vit:
В Европе блокируется когда пишут что контратаки проваливаются
В Европе блокируется когда пишут что контратаки проваливаются
-----------Совершенно так - друзья из Германии давно об этом писали . Там публикуют только то , что выгодно властям .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 00:55
Цитата:
---А зачем это знать народу?
maxsaf:
эта новость в казахстанских СМИ не освещена
эта новость в казахстанских СМИ не освещена
---А зачем это знать народу?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 00:58
Цитата:
----Так Крым всегда был российским .
111:
приятно раскалывать
приятно раскалывать
----Так Крым всегда был российским .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 10:18
Цитата:
То есть по твоему, нужно поддержать предателей, разваливших страну.
Что ты и сделал, не пошел против них.
И своим молчанием ты так же как и остальные предатели, поддержал развал той страны, за которую мой дед воевал..
Сыкымы:
Кто-то на неё напал?
Кто-то на неё напал?
То есть по твоему, нужно поддержать предателей, разваливших страну.
Что ты и сделал, не пошел против них.
И своим молчанием ты так же как и остальные предатели, поддержал развал той страны, за которую мой дед воевал..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 10:20
Цитата:
Вопрос не в том, что было со времен мамонтов.
Вопрос в том, как ты сегодня трандычишь, что Украина принадлежит России, сея хаос и продвигая тем самым сегодняшнюю бойню в Украине..
Гога:
Так Крым всегда был российским
Так Крым всегда был российским
Вопрос не в том, что было со времен мамонтов.
Вопрос в том, как ты сегодня трандычишь, что Украина принадлежит России, сея хаос и продвигая тем самым сегодняшнюю бойню в Украине..
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 2457
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 12:21
Цитата:
Если считать с Рождества Христова куда делись 1783 года, ну и несколько тысячелетий до нашей эры? Какое приятное слово всегда, можно хоть как интерпретировать, а ещё можно сказать, сколько себя помню.
Гога:
-Так Крым всегда был российским .
-Так Крым всегда был российским .
Если считать с Рождества Христова куда делись 1783 года, ну и несколько тысячелетий до нашей эры? Какое приятное слово всегда, можно хоть как интерпретировать, а ещё можно сказать, сколько себя помню.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 12:25
Цитата:
---Где и когда ?
111:
как ты сегодня трандычишь, что Украина принадлежит России,
как ты сегодня трандычишь, что Украина принадлежит России,
---Где и когда ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 14:51
Цитата:
Прежде чем кого-то обвинять, скажи - что сделал ты, чтобы страна не развалилась? Много таких "обвиняльщиков", забывших посмотреть в зеркало
111:
своим молчанием ты так же как и остальные предатели, поддержал развал той страны, за которую мой дед воевал
своим молчанием ты так же как и остальные предатели, поддержал развал той страны, за которую мой дед воевал
Прежде чем кого-то обвинять, скажи - что сделал ты, чтобы страна не развалилась? Много таких "обвиняльщиков", забывших посмотреть в зеркало
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 15:47
Цитата:
Начинается..
Ты вроде как присягал на верность Родине и клятву давал?
Так значит все таки откосил?
Тебя понять можно.
Мой дед бы пошел защищать, как защищал раннее..
Сыкымы:
Прежде чем кого-то обвинять, скажи - что сделал ты
Прежде чем кого-то обвинять, скажи - что сделал ты
Начинается..
Ты вроде как присягал на верность Родине и клятву давал?
Так значит все таки откосил?
Тебя понять можно.
Мой дед бы пошел защищать, как защищал раннее..
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