Отправлено: - 23:52

111:

Он бы взял оружие и пошел защищать свою страну еще в 1991м

Цитата:Т.е. все надежды на деда? В 91-м тебе был 21 год, т.е. вполне себе половозрелый мальчик Мереке Тулепов мечтает, чтобы его дед с оружием в руках (оружием, неизвестно откуда взятым) пошёл защищать свою страну от кого? Кто-то на неё напал?