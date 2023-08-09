Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...

Отправлено: - 11:58

Ещё один "гениальный" способ выполнения полицией плана по сбору штрафов.

На дорогах у нас идеальный порядок, преступность и хулиганство на нулевом уровне, машины паркуются исключительно на стоянках, а не там, где газоны должны зеленеть, берега водоёмов содержатся в чистоте, никто не мусорит...

Осталась только одна возможность пополнять бюджет - за животин штрафы собирать.

...

Один плюс - с участковым можно будет познакомиться, когда "в гости" придёт". Да и он жителей на своём участке увидит.