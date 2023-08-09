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≡ Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47323
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Отправлено: 09.08.23 - 11:55
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Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, учет домашних животных ведут государственные ветеринарные организации, созданные при акиматах. Также его могут осуществлять частные предприниматели.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12944
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 11:55
#1
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Кошек тоже надо чипировать. Не для кого секрет что банда котов любого домашнию собачку ушатает. Тем более у них двор поделён . Тут всё сложно. Там дворая опг развита и человеку не фиг туда суватся)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
998
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 11:58
#2
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Ещё один "гениальный" способ выполнения полицией плана по сбору штрафов.
На дорогах у нас идеальный порядок, преступность и хулиганство на нулевом уровне, машины паркуются исключительно на стоянках, а не там, где газоны должны зеленеть, берега водоёмов содержатся в чистоте, никто не мусорит...
Осталась только одна возможность пополнять бюджет - за животин штрафы собирать.
...
Один плюс - с участковым можно будет познакомиться, когда "в гости" придёт". Да и он жителей на своём участке увидит.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1092
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 12:44
#3
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Многолетний опыт подсказывает мне, что никто этим заниматься не будет, тем более участковый. Так что познакомиться с ним вам не суждено. Но отчет конечно составят, только кто его будет перепроверять.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1462
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 12:55
#4
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с котами в этом плане проще, а так дежурь себе с 5 до 8 утра во дворах, собачки сами выведут своих хозяев на прогулку
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
998
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Отправлено: 09.08.23 - 13:11
#5
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Цитата:
Дантист:
Так что познакомиться с ним вам не суждено

:-) Я уже "огорчился"...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12944
Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить поквартирный обход
Отправлено: 09.08.23 - 13:15
#6
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Пусть хоть на шерсти не видно тату но в душе они , положенцы) . Короли двора. Где коты тусуются, там любая банда псов будет обходить стороной
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4454
Re: Чипирование кошек и собак: полиция будет проводить...
Отправлено: 09.08.23 - 13:45
#7
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Цитата:
Дантист:
закреплено за участковыми инспекторами, которые будут ходить по домам.



Согласен с вами: - ни один участковый НЕ БУДЕТ возиться с вонючими котами и собаками.

Цитата:
Skeptic:
возможность пополнять бюджет


Навряд ли: - самый лёгкий и безболезненный для адм. полиции способ пополнить казну и заодно пополнить личный карман - это штрафы для автолюбителей.
Машины и на другом конце- кошки, газоны, водоёмы, пьяницы и прочее - конечно авто важнее и нужнее для любого человека, для мужчины тем более.
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