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≡ "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47323
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:07
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"Настоящий антиквариат и целая история нашей страны! 01 KZ", — пишет собственник уникального автомобиля, кстати, физическое лицо, резюмируя, что "сколько бы ни стоила такая машина, жизнь все равно дороже".
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3191
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:07
#1
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12944
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:10
#2
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Он в колесах,КЗ давно весит. Я как то в флуде выкладывал фото . Непомню, вроде 200 лямов просили. Просто часто мониторю колёса. Там интересные машины выкладывают.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28753
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 11:13
#3
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Цитата:
Технические характеристики и правда впечатляют: автомобиль выдерживает обстрел в упор из автомата Калашникова и снайперских винтовок, надежно защищен от подрыва взрывного устройства эквивалентом до 4 кг тротила непосредственно под днищем, встроенная система пожаротушения, защита от прострела бензобака, специальная конструкция, благодаря которой отверстия от пуль затягиваются сами собой, специальные покрышки ContInental CTS 265-40 R500, позволяющие уйти от погони


Лучше тогда сразу купить танк
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26002
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 12:18
#4
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Купить - себе, что ли?... :lol: :oops:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12944
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 12:20
#5
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Цитата:
drakon:
Давно пора. А то всё на опеле гоняешь. Мёрс гимор но красив.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12944
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 12:23
#6
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Хотя для, вас европейцев машина средство для передвижения. А для нас казахстанцев это статус. Люди (дурилки) покупают в кредит на 5-7 лет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12944
"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 12:29
#7
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Я согласен с одним милиордером. Он так сказал. Машину покупай только такую которую ты смог заработать за год. У нас же идиоты в кредит влезут на 7 лет. У меня были две машины. И я решил пойти дальше. Тупо не покупать машину. И я стал свободен от бензина, от налога. От СТО. Можно сказать я попал в рай) я свободен от всех проблем!!!!!!!!!.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4454
Re: "Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге
Отправлено: 09.08.23 - 13:28
#8
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Цитата:
drakon:
Купить - себе, что ли?


Купите: - что бы в Украину пару раз сьездить. Живим и невредимым вернётесь.
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