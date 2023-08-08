НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 542 из 542«1...540541542
Ответить Новый топик
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:15
#8116
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Казахстанцам упростят легальное трудоустройство за рубежом.

Ваше не как они не решают. Кто хочет работать в Европе. Подают доки в посольство и наши чиновники к этому не кого отношение не имеют.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:17
#8117
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А всё что они умеют делать. Это запретить и оштрафовать.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:22
#8118
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А всё что они умеют делать. Это запретить и оштрафовать.

Наверное перестали штрафовать и запрещать - считай что помогли :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 22:53
#8119
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Почему-то эта новость в казахстанских

Да эта фишка бывшего, он там что то мутит по ядерке, все обида за то, что нобелевку не дали, вот и отмывает с товарищами казахские деньги еще на той волне.
И это можно будет делать вечно.
Профайл
Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1664
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 23:52
#8120
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Он бы взял оружие и пошел защищать свою страну еще в 1991м

Т.е. все надежды на деда? В 91-м тебе был 21 год, т.е. вполне себе половозрелый мальчик Мереке Тулепов мечтает, чтобы его дед с оружием в руках (оружием, неизвестно откуда взятым) пошёл защищать свою страну от кого? Кто-то на неё напал?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7982
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 00:44
#8121
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да эта фишка бывшего

----Это не фишка , а лжедемократия в действии .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7982
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 00:46
#8122
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В Европе блокируется когда пишут что контратаки проваливаются

-----------Совершенно так - друзья из Германии давно об этом писали . Там публикуют только то , что выгодно властям .
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7982
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 00:55
#8123
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
эта новость в казахстанских СМИ не освещена

---А зачем это знать народу?
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7982
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 00:58
#8124
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
приятно раскалывать

----Так Крым всегда был российским .
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 10:18
#8125
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Кто-то на неё напал?

То есть по твоему, нужно поддержать предателей, разваливших страну.
Что ты и сделал, не пошел против них.
И своим молчанием ты так же как и остальные предатели, поддержал развал той страны, за которую мой дед воевал..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28753
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 10:20
#8126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Так Крым всегда был российским

Вопрос не в том, что было со времен мамонтов.
Вопрос в том, как ты сегодня трандычишь, что Украина принадлежит России, сея хаос и продвигая тем самым сегодняшнюю бойню в Украине..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2457
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 12:21
#8127
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Так Крым всегда был российским .

Если считать с Рождества Христова куда делись 1783 года, ну и несколько тысячелетий до нашей эры? Какое приятное слово всегда, можно хоть как интерпретировать, а ещё можно сказать, сколько себя помню.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7982
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.08.23 - 12:25
#8128
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
как ты сегодня трандычишь, что Украина принадлежит России,

---Где и когда ?
Профайл
Страница 542 из 542«1...540541542
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 7, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 7
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS