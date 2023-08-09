"Мерседес" Назарбаева продают за 222 млн тенге

Отправлено: - 12:29

Я согласен с одним милиордером. Он так сказал. Машину покупай только такую которую ты смог заработать за год. У нас же идиоты в кредит влезут на 7 лет. У меня были две машины. И я решил пойти дальше. Тупо не покупать машину. И я стал свободен от бензина, от налога. От СТО. Можно сказать я попал в рай) я свободен от всех проблем!!!!!!!!!.