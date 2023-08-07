Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 23:45
Цитата:
Ну вот и делай, тебе все равно рай не светит
111:
Ну себе бы я сделал все таки со свинины
Ну себе бы я сделал все таки со свинины
Ну вот и делай, тебе все равно рай не светит
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 23:46
Цитата:
Пробовать делать надо всякое, рай ни при чем.
maxsaf:
Ну вот и делай, тебе все равно рай не светит
Ну вот и делай, тебе все равно рай не светит
Пробовать делать надо всякое, рай ни при чем.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 23:56
Трезвый образ жизни.
День второй.
Сегодня выпиваю ряженку прям в магазине..
От нее говорят пива брать не хочется..
загрузить фото на форум
День второй.
Сегодня выпиваю ряженку прям в магазине..
От нее говорят пива брать не хочется..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:29
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:31
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:40
Цитата:
111: Согнали с этажа, лежат на четвертом..Ну теперь спать не будешь. Зря их тронул. Один вон лежит головой вверх. Блевотиной может задохнутся. Нафик их ты трогал.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:43
Цитата:
Я их не трогал, дед наш на них накричал, соседи может полицию вызовут, я то в Костанае.
Vit:
Нафик их ты трогал.
Нафик их ты трогал.
Я их не трогал, дед наш на них накричал, соседи может полицию вызовут, я то в Костанае.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:44
Цитата:
Даже бездомных собак служба отлова приедет и заберёт в питомник, а для людей до сих пор ниче такого не придумали
111:
Согнали с этажа, лежат на четвертом..
Согнали с этажа, лежат на четвертом..
Даже бездомных собак служба отлова приедет и заберёт в питомник, а для людей до сих пор ниче такого не придумали
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:47
Цитата:
Собаки что ни говори, они беззащитны, заработать не могут, и тд и тп..
Люди это люди.
Все таки чем то отличаемся наверно от животных..
maxsaf:
Даже бездомных собак служба отлова приедет и заберёт в питомник, а
Даже бездомных собак служба отлова приедет и заберёт в питомник, а
Собаки что ни говори, они беззащитны, заработать не могут, и тд и тп..
Люди это люди.
Все таки чем то отличаемся наверно от животных..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:51
Цитата:
Тебе выпала возможность это доказать. Напиши в правительство для граждан, или где там у вас заявки принимает слышащее государство, вопрос им задай - что делать с бомжами в подъезде. Наверняка подскажут куда звонить ))
111:
Люди это люди. Все таки чем то отличаемся наверно от животных..
Люди это люди. Все таки чем то отличаемся наверно от животных..
Тебе выпала возможность это доказать. Напиши в правительство для граждан, или где там у вас заявки принимает слышащее государство, вопрос им задай - что делать с бомжами в подъезде. Наверняка подскажут куда звонить ))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:52
Цитата:
maxsaf: а для людей до сих пор ниче такого не придумалиДа ладно) везде такие есть. Кто не хочет работать всегда найдут водку и где поспать. Их устраивает такая жизнь. И это и у вас тоже. И у любимой всеми США
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:53
Цитата:
Так тут ночлежки есть, в ночлежках они и ночуют. Ну, кроме наверное, вообще безнадёжных мест. Рудный же не настолько безнадежное место ))
Vit:
и где поспать. Их устраивает такая жизнь. И это и у вас тоже. И у любимой всеми США
и где поспать. Их устраивает такая жизнь. И это и у вас тоже. И у любимой всеми США
Так тут ночлежки есть, в ночлежках они и ночуют. Ну, кроме наверное, вообще безнадёжных мест. Рудный же не настолько безнадежное место ))
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:56
Цитата:
Что доказать?
Что я человек и не сплю в подъезде?
Зачем?
Это пусть доказывают они, что люди.
maxsaf:
Тебе выпала возможность это доказать.
Тебе выпала возможность это доказать.
Что доказать?
Что я человек и не сплю в подъезде?
Зачем?
Это пусть доказывают они, что люди.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:58
Цитата:
У нас определяют сразу многих в больницу, в общие палаты.
Лежал как то в Костанае, нам повезло, мы платники, другим нет, подселяли этих бичей, там реально не вши, а жуки какие то по ним бегают, вонь, ихний ор, гной отеуда то по всей палате брызгает и постели..
У нас более гуманно к ним относятся
maxsaf:
Так тут ночлежки есть
Так тут ночлежки есть
У нас определяют сразу многих в больницу, в общие палаты.
Лежал как то в Костанае, нам повезло, мы платники, другим нет, подселяли этих бичей, там реально не вши, а жуки какие то по ним бегают, вонь, ихний ор, гной отеуда то по всей палате брызгает и постели..
У нас более гуманно к ним относятся
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 23:02
У нас в Костанае тоже вот
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
|Зарегистрированные пользователи: Сыкымы
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать