НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 964 из 965«1...962963964965»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17954
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 23:45
#14446
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну себе бы я сделал все таки со свинины

Ну вот и делай, тебе все равно рай не светит :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 23:46
#14447
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну вот и делай, тебе все равно рай не светит

Пробовать делать надо всякое, рай ни при чем.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 23:56
#14448
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трезвый образ жизни.
День второй.
Сегодня выпиваю ряженку прям в магазине..
От нее говорят пива брать не хочется..

загрузить фото на форум
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:29
#14449
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в Рудном нашествие Бичей..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:31
#14450
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согнали с этажа, лежат на четвертом..

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12931
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:40
#14451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111: Согнали с этажа, лежат на четвертом..
Ну теперь спать не будешь. Зря их тронул. Один вон лежит головой вверх. Блевотиной может задохнутся. Нафик их ты трогал.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:43
#14452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Нафик их ты трогал.

Я их не трогал, дед наш на них накричал, соседи может полицию вызовут, я то в Костанае.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17954
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:44
#14453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Согнали с этажа, лежат на четвертом..

Даже бездомных собак служба отлова приедет и заберёт в питомник, а для людей до сих пор ниче такого не придумали :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:47
#14454
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Даже бездомных собак служба отлова приедет и заберёт в питомник, а

Собаки что ни говори, они беззащитны, заработать не могут, и тд и тп..
Люди это люди.
Все таки чем то отличаемся наверно от животных..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17954
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:51
#14455
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Люди это люди. Все таки чем то отличаемся наверно от животных..

Тебе выпала возможность это доказать. Напиши в правительство для граждан, или где там у вас заявки принимает слышащее государство, вопрос им задай - что делать с бомжами в подъезде. Наверняка подскажут куда звонить ))
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12931
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:52
#14456
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf: а для людей до сих пор ниче такого не придумали
Да ладно) везде такие есть. Кто не хочет работать всегда найдут водку и где поспать. Их устраивает такая жизнь. И это и у вас тоже. И у любимой всеми США :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17954
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:53
#14457
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
и где поспать. Их устраивает такая жизнь. И это и у вас тоже. И у любимой всеми США

Так тут ночлежки есть, в ночлежках они и ночуют. Ну, кроме наверное, вообще безнадёжных мест. Рудный же не настолько безнадежное место ))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:56
#14458
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Тебе выпала возможность это доказать.

Что доказать?
Что я человек и не сплю в подъезде?
Зачем?
Это пусть доказывают они, что люди.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 22:58
#14459
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Так тут ночлежки есть

У нас определяют сразу многих в больницу, в общие палаты.
Лежал как то в Костанае, нам повезло, мы платники, другим нет, подселяли этих бичей, там реально не вши, а жуки какие то по ним бегают, вонь, ихний ор, гной отеуда то по всей палате брызгает и постели..
У нас более гуманно к ним относятся
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28738
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.08.23 - 23:02
#14460
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас в Костанае тоже вот


Профайл
Страница 964 из 965«1...962963964965»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS