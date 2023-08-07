США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане.
Агентство по уменьшению угрозы Министерства обороны США провело квалификационный курс по ядерной безопасности в Казахстане. Об этом сообщается на сайте посольства США в Казахстане. Учебный курс включал разработку и проведение упражнений и учений для подразделений Национальной гвардии Казахстана, занимающихся охраной ядерных объектов, включая Усть-Каменогорск, Алма-Ату и Курчатов.
Казахстанцам обещают упростить трудоустройство за рубежом
Казахстанцам упростят легальное трудоустройство за рубежом. Об этом рассказала заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Вице-премьер сообщила, что, по данным Министерства иностранных дел, по итогам первого квартала более 194 тысяч граждан Казахстана осуществляют трудовую деятельность за рубежом.
У нас разные новости. У меня тоже в телефоне новостная лента идёт. В Европе блокируется когда пишут что контратаки проваливаются и что зеленскому скоро конец. А в России кстати не че не блокируют. Даже когда про Путина плохие новости пишут. Вот такая демократия на западе.
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