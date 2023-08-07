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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 18:55
#8101
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Цитата:
Гога:
Ты ещё раз прочитай , кто такой ксенофоб .

Да, ты именно так и сказал в начале..
Хорошо хоть сознался.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 18:56
#8102
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Это когда вас тут всех иностранцев не будет, разумеется само собой!----Твои слова .Тут вся твоя нетерпимость
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 18:57
#8103
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Цитата:
111:
-Крим це Україна?

-Россия
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 19:03
#8104
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Цитата:
Гога:
Россия

Ну вот видишь, как вас приятно раскалывать, и главное легко..
И вот из за этого, что вы решили, что Украна ваша, и гибнет керова туча народа..
Ненавистники войны блин..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 19:06
#8105
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1785
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 20:55
#8106
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Я вижу, что спор у вас идет по второму-третьему-четвертому кругу. И закономерно при таком развитии переходит на личности.
Не надо так.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.08.23 - 21:26
#8107
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Да нормальный спор . Никто ни на кого не в обиде . Только истина ---далеко .
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 10:02
#8108
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Цитата:
dvb:
Хватит врать! Это я тебе ответственно заявляю

Интересно в каком месте я соврал? Основано на личном опыте, может всё и изменилось, с тех пор , как я в Москву не ездил. Однако регулярно читаю про избиения мигрантов в Москве
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
2456
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 10:28
#8109
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Цитата:
dvb:
! Это я тебе ответственно заявляю

У тех , кто не врёт. особое право на фамильярность?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28729
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 15:52
#8110
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7973
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 18:34
#8111
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Цитата:
111:

---И что это ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17950
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:00
#8112
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США провели учения по ядерной безопасности в Казахстане.

Агентство по уменьшению угрозы Министерства обороны США провело квалификационный курс по ядерной безопасности в Казахстане. Об этом сообщается на сайте посольства США в Казахстане. Учебный курс включал разработку и проведение упражнений и учений для подразделений Национальной гвардии Казахстана, занимающихся охраной ядерных объектов, включая Усть-Каменогорск, Алма-Ату и Курчатов.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17950
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:05
#8113
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Почему-то эта новость в казахстанских СМИ не освещена
тыц
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17950
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:11
#8114
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Казахстанцам обещают упростить трудоустройство за рубежом

Казахстанцам упростят легальное трудоустройство за рубежом. Об этом рассказала заместитель премьер-министра - министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Вице-премьер сообщила, что, по данным Министерства иностранных дел, по итогам первого квартала более 194 тысяч граждан Казахстана осуществляют трудовую деятельность за рубежом.

тыц
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12928
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.08.23 - 21:13
#8115
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Цитата:
maxsaf:
У нас разные новости. У меня тоже в телефоне новостная лента идёт. В Европе блокируется когда пишут что контратаки проваливаются и что зеленскому скоро конец. А в России кстати не че не блокируют. Даже когда про Путина плохие новости пишут. Вот такая демократия на западе. :-x
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