Отправлено: - 10:02

dvb:

Хватит врать! Это я тебе ответственно заявляю

Цитата:Интересно в каком месте я соврал? Основано на личном опыте, может всё и изменилось, с тех пор , как я в Москву не ездил. Однако регулярно читаю про избиения мигрантов в Москве