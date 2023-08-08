Re: Бэрримор, что это за вой на болотах? Опять вторичные...

Отправлено: - 12:12

"И ведь ни у кого даже мысли не возникло, чтобы расширить Гагарина под мостом и тот же проезд на ПЧСТР." Наивный ты, Ильяс. Чтобы такие мысли возникали, нужно учиться в институтах, уметь рассчитывать, сколько и куда воды утечёт, если лога застроить. В приснопамятном году по ул. Баймагамбетова весной вода пошла рекой и по склону стала заливать столовую инд-пед техникума. Директор срочно дал команду ,сделали бордюр и река благополучно продолжила свой намеченный( заметьте !) путь по Баймагамбетова. И караул ! Из акимата примчались гонцы с криком - немедленно убрать бордюр, так как вода пошла потоком на проспект Абая и нарушила благостную картину их работы. Таки я думаю - а сколько кубов мог бы взять подвал, если бы директор не придумал как с акиматом не поссориться и пропустить воду системой арыков мимо столовой.