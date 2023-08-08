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≡ Бэрримор, что это за вой на болотах? Опять вторичные костанайцы не могут попасть домой
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47317
Бэрримор, что это за вой на болотах? Опять вторичные костанайцы не могут попасть домой
Отправлено: 08.08.23 - 12:12
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Интересно, прокуратура, КНБ, антикор (не защита от ржавчины) возьмутся уже за сотрудников акимата что города, что области? Ну отдали же умные люди под частный сектор всё, что находится за железной дорогой, даже название дали Костанай-2, ну кто такой сообразительный решил построить там новые микрорайоны?
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Филипповна
§ Филипповна
(Пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
8
Re: Бэрримор, что это за вой на болотах? Опять вторичные...
Отправлено: 08.08.23 - 12:12
#1
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"И ведь ни у кого даже мысли не возникло, чтобы расширить Гагарина под мостом и тот же проезд на ПЧСТР." Наивный ты, Ильяс. Чтобы такие мысли возникали, нужно учиться в институтах, уметь рассчитывать, сколько и куда воды утечёт, если лога застроить. В приснопамятном году по ул. Баймагамбетова весной вода пошла рекой и по склону стала заливать столовую инд-пед техникума. Директор срочно дал команду ,сделали бордюр и река благополучно продолжила свой намеченный( заметьте !) путь по Баймагамбетова. И караул ! Из акимата примчались гонцы с криком - немедленно убрать бордюр, так как вода пошла потоком на проспект Абая и нарушила благостную картину их работы. Таки я думаю - а сколько кубов мог бы взять подвал, если бы директор не придумал как с акиматом не поссориться и пропустить воду системой арыков мимо столовой.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3190
Re: Бэрримор, что это за вой на болотах? Опять вторичные...
Отправлено: 08.08.23 - 13:38
#2
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Цитата:
Интересно, прокуратура, КНБ, антикор (не защита от ржавчины) возьмутся уже за сотрудников акимата что города, что области?


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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
589
Re: Бэрримор, что это за вой на болотах? Опять вторичные...
Отправлено: 08.08.23 - 16:53
#3
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А никто не обратил внимание, что засыпали лог от Абая и ниже в сторону Тобола? Кто-то же ЭТО утвердил. И ещё будут доказывать, что всё нормально, согласно расчётам. Кажется, подготовлена небольшая катастрофа. Раньше такое называли вредительством.
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