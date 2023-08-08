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≡ Как получить водительские права в Казахстане по новым правилам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47317
Как получить водительские права в Казахстане по новым правилам
Отправлено: 08.08.23 - 13:40
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С 8 августа казахстанцам станет сложнее сдавать экзамены на права. Министр внутренних дел внёс изменения в Правила подготовки водителей механических транспортных средств и Правила приёма экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3190
Re: Как получить водительские права в Казахстане по новым...
Отправлено: 08.08.23 - 13:40
#1
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12923
Re: Как получить водительские права в Казахстане по новым...
Отправлено: 08.08.23 - 13:46
#2
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Цитата:
Козлов я:

:lol: :lol: это точно. Бывает несколько часов стоишь в пробках. В Костанае пока такого нету, но в больших городах это в норме уже.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12923
Re: Как получить водительские права в Казахстане по новым...
Отправлено: 08.08.23 - 14:05
#3
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В статье фотка старых ВУ. В нашей газете должна быть нормальная фотка наших читателей. Например моя :oops: :oops:
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