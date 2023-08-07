Отправлено: - 12:19

ACROS:

Почему в России, Кыргыстане, других республиках- сахар, да и не только сахар, но и остальные продукты и товары дешевле??

Добринцофф:

Конечно взлетит,а вместе с ним и вся кондитерка.

Цитата:незнаю но мне кажется тут влияют миллиарды факторовразмер рынка, логистика и пути выходапокупательная способность населениягеография и размер страныкиргизия далеко от россии и с ней нет общей границы и обширных логистических путей поэтому киргизии выгоднее производит сахар дешевле т.к. российский не заваливает их рынокв россии больше населения чем у нас в 7 раз поэтому цена на стратегический сахар может держаться на низком уровнеЦитата:кондитерка, выпечка, алкогольный оборот и многое другоесахар это страт. продукт и зависеть от соседней страны в этом плане чревато бедойу нас же компрадорская (да впринципе как и везде на постсовке) политика государствакупили-перепродали барыш вложили в новый закуп и так по кругупостроить завод чтобы делать самим?тут приходит господин экономист и сложными японскими расчетами доказывает что строительство завода обойдётся дорого, а окупит он себя только через 50 лет а за эти 50 лет на рынке с той же ценой мы заработаем перепродажей больше чем этот завод даст потом за 100 летэто называется компрадорская ловушка когда страны третьего мира попадают в путину к странам второго и первого мира тупо зарабатывая на перепродаже их товарови выйти из нее не реально если только не закрыть внешний рынок лет на 10 чтобы внутри произвести диверсификацию но никто на такой риск не пойдетиноооогда очень лояльным странам дают возможность производить товары первого мира у себя в стране и реализовать их на региональном рынкено такая удача бывает редкостью вот сингапур в свое время урвал банк но сейчас никто так не сможет