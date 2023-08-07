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300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47316
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 07.08.23 - 14:04
Сейчас сахар, производимый отечественными заводами, хранится на складах. Это связано с тем, что сахар, производимый Казахстаном, стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге. Что ответили в правительстве?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2112
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 08.08.23 - 01:15
Цитата:
А не выгодно наверное с 30% откатов. Цитата:
Ну и это имеет быть место.
Но складывается всё же более устойчивое ощущение коррупции.
Добринцофф:
А чё не работаете?
А чё не работаете?
А не выгодно наверное с 30% откатов. Цитата:
Гога:
классно сказала !
классно сказала !
Ну и это имеет быть место.
Но складывается всё же более устойчивое ощущение коррупции.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7972
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 08.08.23 - 01:29
Еще раз перечитал . Она вообще думает , что говорит ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3092
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 08.08.23 - 09:19
Цитата:
Из одного килограмма сахара, при грамотной двойной перегонке, выходит примерно 1,1 литра сорокоградусной самогонки. Если использовать навороченые дрожжи типа кодзи, то выход будет грамм на 150 больше. Но такие дрожжи шибко дорогие. Качество продукта будет несравнимо выше чем у любой казенной водки. А если ещё и на щепе дубовой настоять, то вот тебе и коньяк готов.
Гога:
---А кто самогон варить?
---А кто самогон варить?
Из одного килограмма сахара, при грамотной двойной перегонке, выходит примерно 1,1 литра сорокоградусной самогонки. Если использовать навороченые дрожжи типа кодзи, то выход будет грамм на 150 больше. Но такие дрожжи шибко дорогие. Качество продукта будет несравнимо выше чем у любой казенной водки. А если ещё и на щепе дубовой настоять, то вот тебе и коньяк готов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13826
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 08.08.23 - 12:19
Цитата:
незнаю но мне кажется тут влияют миллиарды факторов
размер рынка, логистика и пути выхода
покупательная способность населения
география и размер страны
киргизия далеко от россии и с ней нет общей границы и обширных логистических путей поэтому киргизии выгоднее производит сахар дешевле т.к. российский не заваливает их рынок
в россии больше населения чем у нас в 7 раз поэтому цена на стратегический сахар может держаться на низком уровне
Цитата:
кондитерка, выпечка, алкогольный оборот и многое другое
сахар это страт. продукт и зависеть от соседней страны в этом плане чревато бедой
у нас же компрадорская (да впринципе как и везде на постсовке) политика государства
купили-перепродали барыш вложили в новый закуп и так по кругу
построить завод чтобы делать самим?
тут приходит господин экономист и сложными японскими расчетами доказывает что строительство завода обойдётся дорого, а окупит он себя только через 50 лет а за эти 50 лет на рынке с той же ценой мы заработаем перепродажей больше чем этот завод даст потом за 100 лет
это называется компрадорская ловушка когда страны третьего мира попадают в путину к странам второго и первого мира тупо зарабатывая на перепродаже их товаров
и выйти из нее не реально если только не закрыть внешний рынок лет на 10 чтобы внутри произвести диверсификацию но никто на такой риск не пойдет
иноооогда очень лояльным странам дают возможность производить товары первого мира у себя в стране и реализовать их на региональном рынке
но такая удача бывает редкостью вот сингапур в свое время урвал банк но сейчас никто так не сможет
ACROS:
Почему в России, Кыргыстане, других республиках- сахар, да и не только сахар, но и остальные продукты и товары дешевле??
Почему в России, Кыргыстане, других республиках- сахар, да и не только сахар, но и остальные продукты и товары дешевле??
незнаю но мне кажется тут влияют миллиарды факторов
размер рынка, логистика и пути выхода
покупательная способность населения
география и размер страны
киргизия далеко от россии и с ней нет общей границы и обширных логистических путей поэтому киргизии выгоднее производит сахар дешевле т.к. российский не заваливает их рынок
в россии больше населения чем у нас в 7 раз поэтому цена на стратегический сахар может держаться на низком уровне
Цитата:
Добринцофф:
Конечно взлетит,а вместе с ним и вся кондитерка.
Конечно взлетит,а вместе с ним и вся кондитерка.
кондитерка, выпечка, алкогольный оборот и многое другое
сахар это страт. продукт и зависеть от соседней страны в этом плане чревато бедой
у нас же компрадорская (да впринципе как и везде на постсовке) политика государства
купили-перепродали барыш вложили в новый закуп и так по кругу
построить завод чтобы делать самим?
тут приходит господин экономист и сложными японскими расчетами доказывает что строительство завода обойдётся дорого, а окупит он себя только через 50 лет а за эти 50 лет на рынке с той же ценой мы заработаем перепродажей больше чем этот завод даст потом за 100 лет
это называется компрадорская ловушка когда страны третьего мира попадают в путину к странам второго и первого мира тупо зарабатывая на перепродаже их товаров
и выйти из нее не реально если только не закрыть внешний рынок лет на 10 чтобы внутри произвести диверсификацию но никто на такой риск не пойдет
иноооогда очень лояльным странам дают возможность производить товары первого мира у себя в стране и реализовать их на региональном рынке
но такая удача бывает редкостью вот сингапур в свое время урвал банк но сейчас никто так не сможет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6248
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 08.08.23 - 12:36
. А если ещё и на щепе дубовой настоять, то вот тебе и коньяк готов
На канале бобёр есть специальная передача для самогонщиков, там размах полета и разных идей, доколе не слызанных и не виданных, рекомендую
На канале бобёр есть специальная передача для самогонщиков, там размах полета и разных идей, доколе не слызанных и не виданных, рекомендую
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3092
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 08.08.23 - 12:45
Цитата:
да сейчас чуть не у каждого второго самогонщика в сети свой канал есть.
сайлау курманов:
На канале бобёр есть специальная передача для самогонщиков,
На канале бобёр есть специальная передача для самогонщиков,
да сейчас чуть не у каждого второго самогонщика в сети свой канал есть.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 12921
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 08.08.23 - 12:55
Цитата:
Самый лучший самогон в костанайской обл. Только у моего соседа Генацвале. Кристально Чистый продукт)
юля елиссева:Цитата:
сайлау курманов:
Самый лучший самогон в костанайской обл. Только у моего соседа Генацвале. Кристально Чистый продукт)
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