Отправлено: - 09:19

Гога:

---А кто самогон варить?

Цитата:Из одного килограмма сахара, при грамотной двойной перегонке, выходит примерно 1,1 литра сорокоградусной самогонки. Если использовать навороченые дрожжи типа кодзи, то выход будет грамм на 150 больше. Но такие дрожжи шибко дорогие. Качество продукта будет несравнимо выше чем у любой казенной водки. А если ещё и на щепе дубовой настоять, то вот тебе и коньяк готов.