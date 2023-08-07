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≡ «Вам будет п...ц!» - Пациент оскорбил фельдшера скорой помощи в Костанае. Что решил суд?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47315
«Вам будет п...ц!» - Пациент оскорбил фельдшера скорой помощи в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 07.08.23 - 13:55
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20 июля 2023 года Кирилл Павловский вызвал бригаду скорой помощи, у него был приступ бронхиальной астмы. На вызов приехали врач и фельдшер. Гульжан Исмакова попыталась сделать пациенту укол внутривенно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28728
Re: «Вам будет п...ц!» - Пациент оскорбил фельдшера скорой...
Отправлено: 07.08.23 - 13:55
#1
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Нестыковка.
Когда депутат миллиардер тут нас жильцов материл, нам сказали нет аудио видео, нет доказательств.
А тут что, были доказательства на камеру?
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
323
Re: «Вам будет п...ц!» - Пациент оскорбил фельдшера скорой...
Отправлено: 07.08.23 - 14:12
#2
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Цитата:
Судья пояснил, что это сам обвиняемый должен был предоставить доказательства его невиновности.
О как!!! Презумпцию невиновности отменили оказывается. Теперь действует презумпция виновновности....
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4448
Re: «Вам будет п...ц!» - Пациент оскорбил фельдшера скорой...
Отправлено: 07.08.23 - 18:24
#3
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Цитата:
5555:
Презумпцию невиновности отменили оказывается.


Насколько я знаю: - презумция невиновности - это когда уголовное дело, то есть - априори - ты НЕВИНОВЕН и пусть следствие доказывает что ты ВИНОВЕН.
А, когда административка или гражданское дело, то ты должен доказывать что ты НЕВИНОВЕН.
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
288
«Вам будет п...ц!» - Пациент оскорбил фельдшера скорой помощи в Костанае. Что решил суд?
Отправлено: 08.08.23 - 00:13
#4
Комментарий проходит проверку.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6247
Re: «Вам будет п...ц!» - Пациент оскорбил фельдшера скорой...
Отправлено: 08.08.23 - 08:39
#5
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Знакомый из приемного покоя в Рудном изгородской больницы рассказал. Однажды к ним очень поздно привезли парня которому в уличной потасовке сломали нос, он был сильно возмущён что ему не уделяют должного внимания и врачам морально и словесно досталось по полной. Тогда молоденькая медсестра вызвала своего бойфренда боксера, тот вытащил обидчика на улицу, после одного хорошего удара правой больного погрузили в каталку и увезли в реанимацию.
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