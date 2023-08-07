Re: «Вам будет п...ц!» - Пациент оскорбил фельдшера скорой...

Отправлено: - 08:39

Знакомый из приемного покоя в Рудном изгородской больницы рассказал. Однажды к ним очень поздно привезли парня которому в уличной потасовке сломали нос, он был сильно возмущён что ему не уделяют должного внимания и врачам морально и словесно досталось по полной. Тогда молоденькая медсестра вызвала своего бойфренда боксера, тот вытащил обидчика на улицу, после одного хорошего удара правой больного погрузили в каталку и увезли в реанимацию.