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≡ Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев проката машинок. Начать хотят уже с 14 августа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47315
Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев проката машинок. Начать хотят уже с 14 августа
Отправлено: 07.08.23 - 17:03
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Жундубаев подчеркнул, что статья, по которой планируют штрафовать предпринимателей, предусматривает конфискацию машинок, с помощью которых совершается административное правонарушение.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
614
Re: Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев...
Отправлено: 07.08.23 - 17:03
#1
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А за брошенные на тротуарах синие "платные" самокаты штрафовать когда начнут? Надоело уже обходить их
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4448
Re: Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев...
Отправлено: 07.08.23 - 18:17
#2
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Что это за власть у нас: воюют с теми кто приноситьдоход в бюджет, пусть маленький, но доход. Интересно: - кому это мешают самокаты и прочие прокатные машинки ??
Район городского пляжа - однозначно, малый бизнес потеряет доход: - ну, тогда если уж такие принципиальные и законники: - ВСЕХ так ВСЕХ- переносите с "золотого" квадрата, туда в сторону пляжа и Куная свои новые высотки и свои новые микрорайоны и посмотрим какая будет продажная цена этих высоток.
Есть же разница где катать людей и есть же разница где продавать квартиры ??
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9480
Re: Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев...
Отправлено: 07.08.23 - 18:37
#3
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Цитата:
- Для физлиц, их у нас много, которые просто сдают самокаты без ИП, предусмотрен штраф до 15 МРП

Источник:

А как они их сдают без ИП?
Если они сдают напрокат самокат и получают доход ,разве не обязаны регистрироваться в качестве ИП?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9480
Re: Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев...
Отправлено: 07.08.23 - 18:49
#4
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Цитата:
ACROS:
Интересно: - кому это мешают самокаты и прочие прокатные машинки

В инсте комменты читали,очень много кому мешают.
Люди гуляют по площади и тротуарам ,а в это же время под ногами машинки и самокаты ездят.

Цитата:
ACROS:
Есть же разница где катать людей

В центре конечно лучше,но если руководствоваться только таким принципом,то тогда давайте все в ситицентр переедем.
Я допустим хочу торговать арбузами и дынями возле ЦУМа ,потому что там проходимость лучше ,другие наверное то же хотят и во что тогда превратится центр города?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
Re: Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев...
Отправлено: 07.08.23 - 21:38
#5
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---У нас на бульваре 4 машинки есть . Никому не мешают . Простой микрорайон .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2112
Re: Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев...
Отправлено: 07.08.23 - 22:49
#6
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Какой то странный акимат. Не пойму зачем передавать землю в ЖКХ и почему нельзя просто запретить? Если нет ИП, но это незаконная предпринимательская деятельность с уклонением от налогов с наказание до лишения свободы. Если есть ИП, то тоже не важно ЖКХ или нет, должны получить или иметь, соответствующее разрешение, для проведения подобной предпринимательской деятельности, да ещё и страховку обязаны иметь. Ра случай, если кто по техническим или каким ещё причинам получит увечье или не дай бог смертельный исход. В шею гнать такой сумасброд нужно. К ому в случае чего претензии?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9480
Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев проката машинок. Начать хотят уже с 14 августа
Отправлено: 08.08.23 - 00:52
#7
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Цитата:
Эл-починно:
Если нет ИП, но это незаконная предпринимательская деятельность с уклонением от налогов с наказание до лишения свободы.

На первый раз предупреждение,только потом штраф.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6247
Re: Аким Костаная рассказал, как планируют штрафовать владельцев...
Отправлено: 08.08.23 - 08:17
#8
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Такую маленькую проблему раздули до уровня акимата, пусть пошлют сотрудника с папочкой из госдоходов, пусть выясняет. В одно время целый отдел выезжали с рулетками на замер сто метров, а в это время страну грабили и вывозили за бугор другие чиновники...
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