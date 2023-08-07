Что это за власть у нас: воюют с теми кто приноситьдоход в бюджет, пусть маленький, но доход. Интересно: - кому это мешают самокаты и прочие прокатные машинки ?? Район городского пляжа - однозначно, малый бизнес потеряет доход: - ну, тогда если уж такие принципиальные и законники: - ВСЕХ так ВСЕХ- переносите с "золотого" квадрата, туда в сторону пляжа и Куная свои новые высотки и свои новые микрорайоны и посмотрим какая будет продажная цена этих высоток. Есть же разница где катать людей и есть же разница где продавать квартиры ??
ACROS: Интересно: - кому это мешают самокаты и прочие прокатные машинки
В инсте комменты читали,очень много кому мешают. Люди гуляют по площади и тротуарам ,а в это же время под ногами машинки и самокаты ездят.
Цитата:
ACROS: Есть же разница где катать людей
В центре конечно лучше,но если руководствоваться только таким принципом,то тогда давайте все в ситицентр переедем. Я допустим хочу торговать арбузами и дынями возле ЦУМа ,потому что там проходимость лучше ,другие наверное то же хотят и во что тогда превратится центр города?
Какой то странный акимат. Не пойму зачем передавать землю в ЖКХ и почему нельзя просто запретить? Если нет ИП, но это незаконная предпринимательская деятельность с уклонением от налогов с наказание до лишения свободы. Если есть ИП, то тоже не важно ЖКХ или нет, должны получить или иметь, соответствующее разрешение, для проведения подобной предпринимательской деятельности, да ещё и страховку обязаны иметь. Ра случай, если кто по техническим или каким ещё причинам получит увечье или не дай бог смертельный исход. В шею гнать такой сумасброд нужно. К ому в случае чего претензии?
Такую маленькую проблему раздули до уровня акимата, пусть пошлют сотрудника с папочкой из госдоходов, пусть выясняет. В одно время целый отдел выезжали с рулетками на замер сто метров, а в это время страну грабили и вывозили за бугор другие чиновники...
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