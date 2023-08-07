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Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев ответил на вопросы "НГ" о фонтанах в Костанае
Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев ответил на вопросы "НГ" о фонтанах в Костанае
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