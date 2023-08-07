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≡ Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев ответил на вопросы "НГ" о фонтанах в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47315
Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев ответил на вопросы "НГ" о фонтанах в Костанае
Отправлено: 07.08.23 - 21:41
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Читатели "НГ" обратили внимание, что от нового пешеходного фонтана идет неприятный запах нестираных носков. Аким Костаная ответил на этот вопрос и высказался о критике сроков сдачи городских фонтанов.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
Re: Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев...
Отправлено: 07.08.23 - 21:41
#1
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---Так а фонтаны возле памятника Пушкину когда сделали ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
Re: Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев...
Отправлено: 07.08.23 - 21:42
#2
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Вечером буду гулять . Фото сделаю - детишки в 8-9 вечера бегают по этим фонтанам . И ничего .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
Re: Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев...
Отправлено: 07.08.23 - 21:44
#3
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Пожалуйста объясните им, что вода там из реки".--- Что , отдельную трубу с Тобола протянули ? Или водовозка привозит ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6247
Re: Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев...
Отправлено: 08.08.23 - 08:13
#4
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Сдается мне, в акимате есть потребность принять на работу замом акима ещё одного чиновника по фантанам, который бы курировал именно водяные проблемы города
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17945
Неприятный запах и сложности ремонта. Аким Марат Жундубаев ответил на вопросы "НГ" о фонтанах в Костанае
Отправлено: 08.08.23 - 09:06
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
курировал именно водяные проблемы города

Вместе с ливневкой по Гагарина под мостом?))
Желающих будет мало)
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