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≡ 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47315
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 07.08.23 - 14:04
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Сейчас сахар, производимый отечественными заводами, хранится на складах. Это связано с тем, что сахар, производимый Казахстаном, стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге. Что ответили в правительстве?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2112
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 08.08.23 - 01:15
#15
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Цитата:
Добринцофф:
А чё не работаете?

А не выгодно наверное с 30% откатов. Цитата:
Гога:
классно сказала !

Ну и это имеет быть место.
Но складывается всё же более устойчивое ощущение коррупции.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 08.08.23 - 01:29
#16
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Еще раз перечитал . Она вообще думает , что говорит ?
Профайл
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