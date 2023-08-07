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300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
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