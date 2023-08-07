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≡ 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47315
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 07.08.23 - 14:04
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Сейчас сахар, производимый отечественными заводами, хранится на складах. Это связано с тем, что сахар, производимый Казахстаном, стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге. Что ответили в правительстве?
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
258
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 14:04
#1
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А по другому никак нельзя работать? Только запретами?запретить ? Закрыть? Так хоть конкуренция,а без нее цену можно поставить любую
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
498
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 14:12
#2
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Кроме того, производители сахара получают хорошую поддержку от государства. Их освободили от пошлин на сахарное сырьё и налога на добавленную стоимость"... И при этом они умудряются держать цену выше импортного товара. Это при том что ГСМ свое, причем, зачастую дотационное и дешевле чем в РФ. Либо не могут работать, либо не умеют, либо хотят всего и сразу и очень много. Балбесы наверное.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6244
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 14:16
#3
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Наши по полной покрывают потребность только в алкогольных напитках, в остальном сахар, молоко и даже мясопродукты на половину импортное, Я не говорю про строиматериалы и ГСМ, там ещё больше привозного
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1354
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 14:43
#4
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Недели две назад брал Таразский сахар по 376 тенге за кг. Мешком 25 кг на складской. Был там и Краснодарский сахар, тоже по 376 тенге, но я его не стал покупать, потому что когда до этого его брал, были в мешке какие-то чёрные огарки что ли, небольшие кусочки пригоревшего сахара.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 15:50
#5
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Цитата:
olegggon:
Таразский сахар по 376 тенге за кг.

---------Опять начальники не знают
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1314
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 16:17
#6
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Цитата:
olegggon:
Был там и Краснодарский сахар, тоже по 376 тенге, но я его не стал покупать, потому что когда до этого его брал, были в мешке какие-то чёрные огарки что ли, небольшие кусочки пригоревшего сахара.


Ну что там может быть хорошего,если купаются в молоке затем продают населению...Гондурас!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13824
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 18:01
#7
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Цитата:
сейчас сахар, производимый отечественными заводами, хранится на складах. Это связано с тем, что сахар, производимый Казахстаном, стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге.


закроем ввоз российского сахара и наш взлетит в цене до 700-900 тнг
потому что это закон рынка что если гдето убрать конкурентов то монополист начинает борзеть в своей цели наживиться на том что конкуренции нет
конечному потребителю оно выгодно покупать сахар дороже но отечественный чем дешевле но заграничный?
нет потребителю абсолютно класть чей это сахар потребителю важна низкая цена при хорошем качестве
при таком раскладе государство должно вмешаться в рынок и спонсировать отечественное производство буквально вкладывая миллионы в убыток себе но в плюс местным производителям чтобы те держались на плаву как делают в японии со стратегическим продуктом-рисом
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4448
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 18:37
#8
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Цитата:
abaika95:
спонсировать отечественное производство буквально


Почему в России, Кыргыстане, других республиках- сахар, да и не только сахар, но и остальные продукты и товары дешевле??
Потому что изначально при Назаре, заложили буквально на ВСЁ ( эл.энергия, тарифы, перевозки, сырьё ) высокие цены, и поэтому СЕБЕСТОИМОСТЬ нашего товара( причём любого) в разы выше чем у соседей.
Не может наш комбайн стоить примерно так же как и Джоник или Класс, так же как и остальное- сеялки, бороны и прочее - не того они класса и не того качества, но зато финансовые аппетиты у хозяев - ЗАМОРСКИЕ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28728
300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 07.08.23 - 18:41
#9
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Нашли о чем говорить.
Сахар пару кг на месяц хватает, а мяса кушаем тысяч на 120 и то если экономить..
Да пусть хоть тысяча стоит сахар, на бюджете это никак не скажется, по сравнению с другими продуктами..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 21:46
#10
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Цитата:
111:
Да пусть хоть тысяча стоит сахар

---А кто самогон варить?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 07.08.23 - 21:48
#11
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---Для справки - сегодня сахар в Краснодаре в магазине - 80 рублей . Курс не знаю .
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9480
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 08.08.23 - 00:20
#12
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Цитата:
"Продают на рынке спекулянтам за 320 тенге, далее – по 350 тенге.

Источник:

Получается хапуги торгаши спекулянты,ближе к народу,чем местные производители.
Цитата:
abaika95:
закроем ввоз российского сахара и наш взлетит в цене до 700-900 тнг

Конечно взлетит,а вместе с ним и вся кондитерка.
Цитата:
abaika95:
при таком раскладе государство должно вмешаться в рынок и спонсировать отечественное производство буквально вкладывая миллионы в убыток себе

Бесполезно,они не умеют работать,в рыночных условиях,могут только ныть и разворовывать субсидии.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7972
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 08.08.23 - 00:50
#13
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------*у нас нет компетентности.* ---классно сказала !
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9480
Re: 300 против 440 тенге: казахстанские производители просят...
Отправлено: 08.08.23 - 01:05
#14
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Цитата:
"Кыргызстан засеял 17 тысяч га. Таким образом, он покрывает себя сахаром на 100%. В России 90% земель, где выращивают сахар, приходится на сахарные заводы. Это означает, что они покрывают 90% сахарной свеклы. Когда мы будем сеять сырьё для себя? Я работаю в этой сфере уже пять лет, и мы до сих пор топчемся на месте.

Источник:

А чё не работаете?
:lol: :lol: :lol:
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