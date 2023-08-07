Отправлено: - 16:17

olegggon:

Был там и Краснодарский сахар, тоже по 376 тенге, но я его не стал покупать, потому что когда до этого его брал, были в мешке какие-то чёрные огарки что ли, небольшие кусочки пригоревшего сахара.

Цитата:Ну что там может быть хорошего,если купаются в молоке затем продают населению...Гондурас!