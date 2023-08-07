300 против 440 тенге: казахстанские производители просят ограничить ввоз российского сахара
Отправлено: 07.08.23 - 14:04
Сейчас сахар, производимый отечественными заводами, хранится на складах. Это связано с тем, что сахар, производимый Казахстаном, стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге. Что ответили в правительстве? Читать новость
Кроме того, производители сахара получают хорошую поддержку от государства. Их освободили от пошлин на сахарное сырьё и налога на добавленную стоимость"... И при этом они умудряются держать цену выше импортного товара. Это при том что ГСМ свое, причем, зачастую дотационное и дешевле чем в РФ. Либо не могут работать, либо не умеют, либо хотят всего и сразу и очень много. Балбесы наверное.
Недели две назад брал Таразский сахар по 376 тенге за кг. Мешком 25 кг на складской. Был там и Краснодарский сахар, тоже по 376 тенге, но я его не стал покупать, потому что когда до этого его брал, были в мешке какие-то чёрные огарки что ли, небольшие кусочки пригоревшего сахара.
olegggon: Был там и Краснодарский сахар, тоже по 376 тенге, но я его не стал покупать, потому что когда до этого его брал, были в мешке какие-то чёрные огарки что ли, небольшие кусочки пригоревшего сахара.
Ну что там может быть хорошего,если купаются в молоке затем продают населению...Гондурас!
сейчас сахар, производимый отечественными заводами, хранится на складах. Это связано с тем, что сахар, производимый Казахстаном, стоит 440 тенге, а сахар из России – 300 тенге.
закроем ввоз российского сахара и наш взлетит в цене до 700-900 тнг потому что это закон рынка что если гдето убрать конкурентов то монополист начинает борзеть в своей цели наживиться на том что конкуренции нет конечному потребителю оно выгодно покупать сахар дороже но отечественный чем дешевле но заграничный? нет потребителю абсолютно класть чей это сахар потребителю важна низкая цена при хорошем качестве при таком раскладе государство должно вмешаться в рынок и спонсировать отечественное производство буквально вкладывая миллионы в убыток себе но в плюс местным производителям чтобы те держались на плаву как делают в японии со стратегическим продуктом-рисом
abaika95: спонсировать отечественное производство буквально
Почему в России, Кыргыстане, других республиках- сахар, да и не только сахар, но и остальные продукты и товары дешевле?? Потому что изначально при Назаре, заложили буквально на ВСЁ ( эл.энергия, тарифы, перевозки, сырьё ) высокие цены, и поэтому СЕБЕСТОИМОСТЬ нашего товара( причём любого) в разы выше чем у соседей. Не может наш комбайн стоить примерно так же как и Джоник или Класс, так же как и остальное- сеялки, бороны и прочее - не того они класса и не того качества, но зато финансовые аппетиты у хозяев - ЗАМОРСКИЕ.
Нашли о чем говорить. Сахар пару кг на месяц хватает, а мяса кушаем тысяч на 120 и то если экономить.. Да пусть хоть тысяча стоит сахар, на бюджете это никак не скажется, по сравнению с другими продуктами..
"Кыргызстан засеял 17 тысяч га. Таким образом, он покрывает себя сахаром на 100%. В России 90% земель, где выращивают сахар, приходится на сахарные заводы. Это означает, что они покрывают 90% сахарной свеклы. Когда мы будем сеять сырьё для себя? Я работаю в этой сфере уже пять лет, и мы до сих пор топчемся на месте.
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