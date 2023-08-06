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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.23 - 18:49
#14431
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Дождик неплохой

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.23 - 18:50
#14432
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Такой вот дождик


Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.23 - 18:52
#14433
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Дождик

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 06.08.23 - 18:56
#14434
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Еще что то

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 01:26
#14435
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Сегодня делаем мясо по французски не со свинины, а следуя законам Ислама, с говядины..
Потому что как то сказал тут в окружении соседей, что свинину кушаем, как то не все понял.
Да и знакомая продавщица, которая продавала нам мясо, с таким вот огромным христианским крестом на шее, чуть пальцем у виска не прокрутила, замужем за казаха
Спрашиваю что мол, тоже что ли в мечеть ходите, нет говорит..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
28718
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 01:59
#14436
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Ну вот наконец то, мясо по французски с казахским исполнением готово

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17942
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.08.23 - 20:07
#14437
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Цитата:
111:
Сегодня делаем мясо по французски не со свинины, а следуя законам Ислама, с говядины..

Ну так это ж надо постоянно следовать правилам, а не через раз, когда цена норм :lol:
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