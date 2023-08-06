Отправлено: - 19:02

Vit:

Люди уже не верят

Цитата:Потому что у нас власть НЕ ВЫБОРНАЯ - им пофиг что провести: - ЭКСПО или инвестиционный форум, лишь бы отчитаться и рейтинг свой поднять перед теми КТО их поставил. Если бы они действительно ЗАВИСИЛИ от своих избирателей, то действовали бы по другому и бюджетные деньги не раскидывали бы налево и направо.