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≡ Организаторы форума «Kostanay Invest 2023», который пройдет...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47311
Организаторы форума «Kostanay Invest 2023», который пройдет...
Отправлено: 06.08.23 - 23:43
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Организаторы форума «Kostanay Invest 2023», который пройдет 3-4 августа, отмечают, что мероприятие нацелено на раскрытие уникального инвестиционного потенциала Костанайской области. Какой практический результат вы ожидаете от этого форума?
Результаты опроса

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12919
Re: Организаторы форума «Kostanay Invest 2023», который пройдет...
Отправлено: 06.08.23 - 23:43
#1
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Все проголосовали за последний пункт. Люди уже не верят не экспо не всяким форумам))
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4448
Re: Организаторы форума «Kostanay Invest 2023», который пройдет...
Отправлено: 07.08.23 - 19:02
#2
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Цитата:
Vit:
Люди уже не верят


Потому что у нас власть НЕ ВЫБОРНАЯ - им пофиг что провести: - ЭКСПО или инвестиционный форум, лишь бы отчитаться и рейтинг свой поднять перед теми КТО их поставил. Если бы они действительно ЗАВИСИЛИ от своих избирателей, то действовали бы по другому и бюджетные деньги не раскидывали бы налево и направо.
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